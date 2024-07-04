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4 июля, 18:47

Нейросеть появилась в сервисе VK для сбора и анализа ошибок в приложениях

В приложение Tracer был внедрён искусственный интеллект (ИИ), который помогает не только анализировать сбои, но и предлагает пути решения проблемы. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе разработчика.

Tracer — инструмент от VK для мониторинга надёжности мобильных приложений на платформах Android и iOS в реальном времени. При обнаружении проблем сервис автоматически создаёт стектрейс — подробный отчёт, содержащий анализ специфических зависимостей, разделов и модулей приложения, где, возможно, произошло нарушение работы.

Новая модель искусственного интеллекта анализирует стектрейс, выявляет возможные причины ошибок и определяет наиболее вероятную из них. Она также составляет список факторов, которые могли привести к сбою. После выявления причины нейросеть предлагает варианты устранения ошибок.

Нейросеть постоянно улучшает свои алгоритмы, предлагая более точные и полезные рекомендации. Разработчики имеют возможность давать обратную связь о работе ИИ в Tracer. Он был создан командой "Одноклассников" (ОК.TECH), а позже интегрирован в большинство продуктов VK. Бесплатный сервис доступен на apptracer.ru.

Впервые в истории Олимпиаду будет комментировать нейросеть
Впервые в истории Олимпиаду будет комментировать нейросеть

Ранее Life.ru сообщал, что выявлением сгенерированных нейросетями фейков в России может заняться новая цифровая платформа. Её решили разработать по поручению премьера Михаила Мишустина, этим занимается Минцифры. Как только проект будет готов, его представят кабмину.

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Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Александра Мышляева
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