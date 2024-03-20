Платформа – антифейк для нейросетей может появиться в РФ по поручению Мишустина

Выявлением сгенерированных нейросетями фейков в России может заняться новая цифровая платформа. Проработкой этого проекта по поручению премьера Михаила Мишустина занимается Минцифры.

"Обсуждается возможность создания единой платформы, которая будет выявлять недостоверную информацию, сгенерированную в том числе с помощью технологий искусственного интеллекта", — сообщило ведомство газете "Известия".

В настоящий момент инициированы научно-исследовательские работы по обозначенной тематике. Как только проект будет готов, его представят кабмину.