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20 марта, 01:20

Платформа – антифейк для нейросетей может появиться в РФ по поручению Мишустина

Выявлением сгенерированных нейросетями фейков в России может заняться новая цифровая платформа. Проработкой этого проекта по поручению премьера Михаила Мишустина занимается Минцифры.

"Обсуждается возможность создания единой платформы, которая будет выявлять недостоверную информацию, сгенерированную в том числе с помощью технологий искусственного интеллекта", — сообщило ведомство газете "Известия".

В настоящий момент инициированы научно-исследовательские работы по обозначенной тематике. Как только проект будет готов, его представят кабмину.

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В России научились использовать нейросети для автоматизации сбора урожая

А недавно Мишустин поручил Минобрнауки РФ создать и ввести в эксплуатацию национальную базу генетической информации. Система должна заработать до 1 сентября 2025 года.

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Freepik / DC Studio

Илья Пушкарев
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