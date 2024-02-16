Мишустин поручил создать в России национальную базу генетической информации

Минобрнауки РФ необходимо создать и ввести в эксплуатацию национальную базу генетической информации. Такое поручение министерству дал премьер Михаил Мишустин. Соответствующий документ можно найти на интернет-портале правовой информации.

"Министерству науки и высшего образования Российской Федерации до 1 сентября 2025 года обеспечить создание и ввод в эксплуатацию государственной информационной системы в области генетической информации "Национальная база генетической информации", — сообщается в указе.