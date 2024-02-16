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16 февраля, 17:50

Мишустин поручил создать в России национальную базу генетической информации

Минобрнауки РФ необходимо создать и ввести в эксплуатацию национальную базу генетической информации. Такое поручение министерству дал премьер Михаил Мишустин. Соответствующий документ можно найти на интернет-портале правовой информации.

"Министерству науки и высшего образования Российской Федерации до 1 сентября 2025 года обеспечить создание и ввод в эксплуатацию государственной информационной системы в области генетической информации "Национальная база генетической информации", — сообщается в указе.

Путин поручил расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров
Путин поручил расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров

А ранее президент РФ Владимир Путин поручил продлить выставку-форум "Россия" на ВДНХ до 8 июля включительно. Увеличить сроки необходимо, предусмотрев финансирование и информационное сопровождение, а также внести соответствующие изменения в правовые акты.

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Kremlin.ru

Александра Мышляева
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