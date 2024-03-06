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6 марта, 01:05

В России научились использовать нейросети для автоматизации сбора урожая

Разработанная в России платформа математического моделирования Engee заинтересовала специалистов агропромышленного комплекса страны, которые нашли массу способов использовать потенциал системы. Новинку уже протестировали студенты РГАУ-МСХА имени Тимирязева, рассказали в RuNews24.

Искусственному интеллекту планируется поручить анализ изображений с сельскохозяйственными культурами с последующей идентификацией. Это позволит автоматизировать сбор урожая и назвать точный срок прополки. Кроме того, нейросеть сможет диагностировать по снимкам заболевания животных и поражения растений.

"Студенты в рамках практики разрабатывали систему искусственного интеллекта по определению количества лейкоцитов в крови птиц для диагностики заболевания и использовали Engee при расчёте систем мелиорации", — поделилась завкафедрой прикладной информатики Института экономики и управления АПК РГАУ-МСХА имени Тимирязева Елена Худякова.

Эксперт Kaspersky назвал способ развязать язык ИИ и заставить нейросети говорить на запретные темы
Эксперт Kaspersky назвал способ развязать язык ИИ и заставить нейросети говорить на запретные темы

А вот за рубежом ИИ нашли более пикантное применение. Нейросети научили генерировать полуобнажённых красоток для обложек журналов.

Обложка ©

Freepik / rawpixel.com

Илья Пушкарев
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