VK и Высшая школа экономики подготовят специалистов по работе с ИИ

VK и Московский институт электроники и математики имени Тихонова Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (МИЭМ НИУ ВШЭ) объявили о старте набора на три магистерские программы Инженерно-математической школы. Обучение будет длиться два года и пройдёт в Москве. Приём документов производится через личный кабинет абитуриента до 25 июля.

Как сообщает пресс-служба VK, речь идёт о таких программах, как "Прикладные модели искусственного интеллекта (ИИ)", "Высоконагруженные системы и оптимизация кода" и "Аппаратно-программные комплексы ИИ". Обучение будет проводиться специалистами VK и преподавателями НИУ ВШЭ, оно рассчитано на абитуриентов, имеющих базовое образование в IT-сфере.

В рамках обучения эксперты познакомят учащихся с актуальными инструментами, кейсами и технологиями компании. Студентам дадут возможность поработать над реальными задачами, чтобы они получили опыт проектирования, разработки и внедрения востребованных IT-продуктов. А лучшие магистранты смогут пройти стажировку и получить приглашение на работу в VK. Как отметил директор по работе с вузами VK Георгий Щелканов, два года назад была создана Инженерно-математическая школа. За этот период в рамках мастерских студенты разработали проекты и спроектировали полезные продуктовые и технологические решения. По его словам, некоторые учащиеся впоследствии присоединились к команде VK.

"Вместе с МИЭМ НИУ ВШЭ мы решили транслировать этот опыт на совместные магистерские программы, чтобы подготовить востребованных специалистов в области ИИ и высоконагруженных систем и дать возможность ребятам построить карьеру в перспективных направлениях вместе с VK Education", — добавил Щелканов.

Студенты магистерских программ также получат возможность присоединиться к одной из мастерских Инженерно-математической школы НИУ ВШЭ и VK. Обучающиеся даже смогут рассчитывать на стипендию от компании в размере 40 тысяч рублей.