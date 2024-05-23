Объявлены победители грантовой программы VK, которые поделят 30 млн рублей

Подведены итоги первого этапа программы VK по поддержке институций и авторов в сфере культуры и искусства. Обладателями денежных грантов на общую сумму более 30 млн рублей стали 26 заявителей из 20 регионов, сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".

"Координационный совет подвёл итоги первого этапа программы VK по поддержке институций и авторов в сфере культуры и искусства. Обладателями денежных грантов на общую сумму более 30 млн рублей стали 26 заявителей из 20 регионов. Ещё три финалиста получили грант в рамках специальной номинации", — рассказали в компании.

Проверяющие эксперты использовали балльную систему для оценки проектов в зависимости от категории и суммы заявки. Денежный грант на реализацию своих идей по итогам первого этапа получили проект "Я (не) останусь здесь" от Сургутского музыкально-драматического театра (ХМАО), проект "Русский Север. Виртуальные страницы" от Арктического музея лодки (Мурманская область), проект "Субкультуры нулевых" от Фонда создания и поддержки традиций "Новая культура" (Санкт-Петербург) и проект "Один день Михаила Булгакова" от Музея М.А.Булгакова (Москва). Полный список победителей можно посмотреть на сайте VK Гранты.

Расширенная версия грантовой программы VK по поддержке культурных учреждений проходит в два этапа. Первый этап определяет, кто получит денежные гранты на создание контента, второй — предоставляет цифровые гранты для продвижения контента "ВКонтакте". Общая сумма грантового фонда проекта составляет в 2024 году более 60 миллионов рублей.

Всего в рамках программы было зарегистрировано 694 заявки участников, из которых экспертиза отобрала 416 приглянувшихся ей проектов. Помимо Москвы и Петербурга в число лидеров по количеству заявлений вошли Новосибирская и Свердловская области, а также Республика Татарстан.

Предоставленное финансирование предусматривает помощь в адаптации авторов и культурных учреждений к современным форматам, чтобы они могли заявить о себе и своих идеях новой аудитории. Победители смогут тратить выделенные деньги на приобретение оборудования, аренду техники и привлечение специалистов для создания уникального контента. Одобренные проекты должны быть завершены и представлены до 1 декабря 2024 года.