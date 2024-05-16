В VK появился "Добрый календарь" с социально значимыми мероприятиями
"Календарь Mail.ru" совместно с проектом "VK Добро" объявили о запуске "Доброго календаря". Пользователи смогут отслеживать в нём и добавлять к себе социально значимые мероприятия, всемирные праздники и памятные даты, например День детского сердца, Всемирный день донора костного мозга и другие.
"Добрый календарь". Фото © Предоставлено Life.ru
Для каждого события предусмотрен отдельный раздел в "VK Добре", где можно изучить подробности и стать участником инициативы. Это поможет людям узнавать о датах проведения разнообразных акций, благотворительных сборов и прочих активностей.
Установить "Добрый календарь" можно, перейдя в настройки или в раздел "События", выбрав подходящий вариант из списка. Все значимые даты будут сами переноситься в расписание пользователя, не создавая препятствий для основных ежедневных событий.
"Партнёрство между "Календарём Mail.ru" и "VK Добром" позволило создать уникальный ресурс для всех, кто хочет быть в курсе важных социально значимых дат и событий. Наш совместный проект "Добрый календарь" поможет объединить людей и вдохновлять их на добрые дела", — рассказал руководитель продуктового направления "Почты Mail.ru" Сергей Зеленов.
Одним из событий, отмеченных в "Добром календаре", возможно, станет и традиционный ежегодный VK Fest, который начнётся 1 июня в Уфе, а завершится в столице 14 июля. Участниками мероприятия станут десятки российских артистов. К примеру, на московском концерте в "Лужниках" выступят Shaman, HammAli & Navai, Баста, Мот, "Каспийский груз", Toxi$, nkeeei, Cream Soda и многие другие.
Shutterstock / FOTODOM