В VK появился "Добрый календарь" с социально значимыми мероприятиями

"Календарь Mail.ru" совместно с проектом "VK Добро" объявили о запуске "Доброго календаря". Пользователи смогут отслеживать в нём и добавлять к себе социально значимые мероприятия, всемирные праздники и памятные даты, например День детского сердца, Всемирный день донора костного мозга и другие.

"Добрый календарь". Фото © Предоставлено Life.ru

Для каждого события предусмотрен отдельный раздел в "VK Добре", где можно изучить подробности и стать участником инициативы. Это поможет людям узнавать о датах проведения разнообразных акций, благотворительных сборов и прочих активностей.

Установить "Добрый календарь" можно, перейдя в настройки или в раздел "События", выбрав подходящий вариант из списка. Все значимые даты будут сами переноситься в расписание пользователя, не создавая препятствий для основных ежедневных событий.

"Партнёрство между "Календарём Mail.ru" и "VK Добром" позволило создать уникальный ресурс для всех, кто хочет быть в курсе важных социально значимых дат и событий. Наш совместный проект "Добрый календарь" поможет объединить людей и вдохновлять их на добрые дела", — рассказал руководитель продуктового направления "Почты Mail.ru" Сергей Зеленов.