VK Fest объявил имена артистов, которые выступят на фестивале в 2024 году

Баста, HammAli & Navai, Ева Польна, Инстасамка и ещё свыше 80 артистов выйдут на сцену в рамках крупнейшего в России музыкального фестиваля VK Fest летом 2024 года. Масштабное событие стартует в Уфе уже 1 июня, а завершится 14 июля в столице страны.

Откроют фестиваль в парке "Ватан" музыкальные коллективы "Звери" и Cream Soda, а также певицы Клава Кока, Ольга Бузова и Юля Паршута. 8 июня на острове Татышев в Красноярске выступят Mary Gu, Хаски, Ramil’, Инстасамка, Konfuz и Баста. Следом звёздный состав переместится в Сочи, где компанию уже упомянутым музыкантам составят Валя Карнавал, Andro, ELMAN, TONI, MONA и специальный гость, имя которого для интриги держится в секрете.

Крупнейшие концерты по традиции развернутся в Москве и Санкт-Петербурге. 29 июня на Синей сцене в парке 300-летия Северной столицы зажгут Элджей, OG Buda, MAYOT, Ева Польна, Xcho и Баста. Раскачать Белую сцену в первый день приедут "Каспийский груз", Кишлаĸ, Soda Luv, Тося Чайкина, Bushido Zho и "Три дня дождя". Последний коллектив поучаствует в фестивале впервые. На Фиолетовую сцену выйдут Pompeya, Минаева, Eighteen и Asammuell. 30 июня компанию им составят Loc-Dog, "Звери", Ноггано, "Обстоятельства", Клава Коĸа, Dabro, Инстасамка и десятки других звёзд.