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18 марта, 09:33

Всемирный фестиваль молодёжи предложили проводить в России регулярно

Федеральное агентство по делам молодёжи готовит предложения о том, чтобы Всемирный фестиваль молодёжи проходил в России на регулярной основе. Такое заявление сделала руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева на заседании Комитета ГД по молодёжной политике по подготовке к рассмотрению Госдумой отчётов Правительства России и Счётной палаты России.

"Мы сейчас готовим предложения по продолжению деятельности дирекции фестиваля и предложения по тому, чтобы этот фестиваль, в какой-то определённой структуре, возможно, она немного видоизменится, возможно, расширится количество площадок в нашей стране, но готовим предложения по продолжению, по тому, чтобы сделать такие форматы регулярными в нашей стране", — рассказала она на заседании Комитета Госдумы по молодёжной политике.

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Всемирный фестиваль молодёжи прошёл в Сочи с 1 по 7 марта. 6 марта состоялась торжественная церемония закрытия. На ней президент РФ Владимир Путин назвал традиционные ценности основой бытия и жизни в России, а также поблагодарил приехавших на мероприятие представителей других стран. Он выразил надежду, что фестиваль ещё повторится, и не раз.

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ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Александра Мышляева
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