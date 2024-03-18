Всемирный фестиваль молодёжи предложили проводить в России регулярно

Федеральное агентство по делам молодёжи готовит предложения о том, чтобы Всемирный фестиваль молодёжи проходил в России на регулярной основе. Такое заявление сделала руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева на заседании Комитета ГД по молодёжной политике по подготовке к рассмотрению Госдумой отчётов Правительства России и Счётной палаты России.

"Мы сейчас готовим предложения по продолжению деятельности дирекции фестиваля и предложения по тому, чтобы этот фестиваль, в какой-то определённой структуре, возможно, она немного видоизменится, возможно, расширится количество площадок в нашей стране, но готовим предложения по продолжению, по тому, чтобы сделать такие форматы регулярными в нашей стране", — рассказала она на заседании Комитета Госдумы по молодёжной политике.