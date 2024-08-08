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Регион
8 августа, 08:38
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YouTube перестал открываться у целого ряда пользователей в России

YouTube перестал открываться у целого ряда пользователей в России: люди жалуются, что доступа нет как к мобильному приложению, так и к веб-версии.

Посмотреть ролики сейчас можно только с VPN.

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А ранее россияне заметили первые последствия замедления YouTube. Технические проблемы у видеохостинга в РФ начались из-за сбоя в работе оборудования компании Google. Эти сбои повлияли на скорость загрузки и качество роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Halk-44

Александра Вишнякова
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