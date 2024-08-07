Эксперт раскрыл, как ускорить YouTube с помощью простой настройки браузера

В последнее время скорость загрузки видеороликов на "Ютубе" серьёзно снизилась. Но вернуть комфортный просмотр всё ещё возможно. Для этого нужно правильным образом настроить браузер. О том, как это сделать, рассказал эксперт по кибербезопасности Иван Орлов.

"Нужно просто настроить браузер. В случае с Google Chrome в адресную строку вводим команду chrome://flags/#enable-quic и меняем значение справа с Default на Enabled. Так вы включите экспериментальный протокол QUIC, который ускорит работу веб-сервисов. Перезагружаем браузер", — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

Эксперт отметил, что эти несложные действия помогут ускорить загрузку видеороликов в хорошем качестве. Примечательно, что и другие браузеры таким образом можно настроить. Для пользователей Edge нужно вводить edge://flags/#enable-quic, Opera — opera://flags/#enable-quic. А вот в Firefox алгоритм сложнее, так как настройки отличаются.

"Там в адресную строку вводим about:config, жмём на кнопку "Принять риск и продолжить". Далее под адресной строкой пишем network.http.http3.enabled, нажимаем на "+" справа, чтобы появилась надпись true. Перезагружаем браузер. Результат тот же", — объяснил специалист.