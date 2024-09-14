В Роскачестве рассказали, сколько должна длиться перемена в школе

Продолжительность перемены в школе для завтрака или обеда детей должна быть не менее 20 минут. А интервалы между приёмами пищи составлять не менее двух-трёх часов или не более четырёх-пяти часов. Об этом RT рассказали в пресс-службе Роскачества.

Специалисты напомнили, что ответственность за организацию питания обучающихся несёт директор школы. Обучающиеся первой смены во вторую или третью перемены должны получать завтрак, который состоит из горячего блюда и напитка.

«Этот приём пищи должен закрывать 20—25% от суточной калорийности. Также рекомендованы ягоды, фрукты, овощи», — добавили в Роскачестве.

Во вторую смену школьников должны кормить обедом. В его состав входят закуска, горячее первое и второе блюда, а также напиток.

«Этот приём пищи должен составлять 30—35% от суточной калорийности. При этом нельзя заменять обед завтраком», — подчеркнули в пресс-службе.

В современных реалиях школы могут как самостоятельно готовить еду, так и заключать договоры с операторами питания. Однако отвечать за здоровье детей всё равно будет руководство образовательного учреждения.