Нутрициолог назвала вкусный способ пополнить запасы витамина D

Жители северных регионов часто сталкиваются с нехваткой витамина D, но правильное питание может стать решением этой проблемы. Еда способна заменить привычные добавки в виде капсул или таблеток, рассказала нутрициолог Анастасия Курова.

По её словам, которые приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», витамин D содержится в таких продуктах, как жирная рыба (например, лосось или тунец), яичные желтки, грибы и некоторые молочные продукты. Дополнительно на полках магазинов можно найти витаминизированные товары, такие как растительное молоко. Она отметила, что сбалансированный рацион, богатый морепродуктами, позволяет организму получать достаточное количество этого витамина.

Ежедневная потребность организма в витамине D варьируется в зависимости от множества факторов, включая возраст, пол и общее состояние здоровья. Для взрослого человека, как правило, требуется от 600 до 800 международных единиц (МЕ). Эксперт отметила, что два яичных желтка содержат около 40 МЕ, порция жирной рыбы — около 400 МЕ, грибы — около 10 МЕ, стакан молока — порядка 100 МЕ, йогурт — около 80 МЕ, а 100 граммов устриц — от 5 до 10 МЕ. Она также подчеркнула, что такой рацион поможет восполнить недостаток витамина D и поддерживать здоровье.