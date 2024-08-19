Учёный перечислил наиболее богатые витаминами грибы

Грибы являются одним из любимых продуктов сторонников здорового образа жизни, ведь они содержат мало калорий и много витаминов. Однако некоторые виды считаются самыми полезными.

Какие грибы наиболее богаты витаминами, рассказал заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов. На первое место он поставил белые грибы и вешенки.

Учёный напомнил, что грибы содержат пребиотики, полезные для кишечника человека, клетчатку, калий, медь, селен, а также витамины B и D.

"Для жителей Москвы и других регионов с малым количеством солнечных дней в году грибы могут стать хорошей альтернативой покупным витаминным комплексам в качестве источника витамина D", — рассказал эксперт "Газете.ru".