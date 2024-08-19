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19 августа, 20:00

Учёный перечислил наиболее богатые витаминами грибы

Учёный Куликов: Белые грибы и вешенки наиболее богаты витаминами

Грибы являются одним из любимых продуктов сторонников здорового образа жизни, ведь они содержат мало калорий и много витаминов. Однако некоторые виды считаются самыми полезными.

Какие грибы наиболее богаты витаминами, рассказал заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов. На первое место он поставил белые грибы и вешенки.

Учёный напомнил, что грибы содержат пребиотики, полезные для кишечника человека, клетчатку, калий, медь, селен, а также витамины B и D.

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"Для жителей Москвы и других регионов с малым количеством солнечных дней в году грибы могут стать хорошей альтернативой покупным витаминным комплексам в качестве источника витамина D", — рассказал эксперт "Газете.ru".

При употреблении грибов, как и любых других продуктах, важно помнить о мере, при нарушении которой могут начаться проблемы со здоровьем. Ранее россиянам назвали недельную норму поедания грибов. Если же вам не повезло отравиться, то необходимо выполнить специальный алгоритм действий.

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Pixaba / yivabalk

Борис Эльфанд
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