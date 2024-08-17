Россиянам раскрыли спасительный алгоритм действий при отравлении грибами
Врач Сухорукова призвала соблюдать постельный режим при отравлении грибами
Далеко не всем любителям сбора грибов хватает опыта, чтобы отличить ядовитые от безопасных. Порой ошибка может стоить человеку жизни, поэтому при отравлении важно немедленно выполнить ряд условий.
Разумеется, в первую очередь необходимо вызвать врачей, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. Однако ещё до приезда скорой следует начать бороться с отравлением грибами.
"Во-первых, важно соблюдать постельный режим. Если больного знобит, необходимо его укутать", — отметила эксперт в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
Кроме того, медик порекомендовала пить много жидкости: минеральную воду комнатной температуры или зелёный чай. Нелишним, по словам врача, будет приём препаратов, которые выводят токсины из организма, например активированного угля.
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