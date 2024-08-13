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Как избежать отравления сезонными овощами и фруктами: объясняет диетолог

Врач Ткаченко: Овощи и фрукты в холодильнике нельзя хранить рядом с сырым мясом

13 августа, 04:00
Перед тем как полакомиться свежими фруктами, их следует промыть под проточной водой несколько раз. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Om

Перед тем как полакомиться свежими фруктами, их следует промыть под проточной водой несколько раз. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Om

Лето влечёт за собой не только долгожданный отдых, но и повышенные риски отравлений и кишечных инфекций, которые могут подстерегать как детей, так и взрослых. Диетолог и нутрициолог Мария Ткаченко специально для Life.ru развеяла распространённые мифы и дала важные рекомендации, которые помогут сохранить здоровье в жаркое время года.

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Овощи и фрукты следует несколько раз промыть перед употреблением.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Efimova

Основным правилом безопасного употребления овощей и фруктов является их тщательная гигиеническая обработка. Перед тем как полакомиться ими, их следует не просто сполоснуть, а тщательно промыть под проточной водой несколько раз. Дополнительно можно использовать специальные моющие средства или слабый раствор соды, который эффективно устраняет остатки пестицидов и гербицидов. Если есть возможность, лучше очистить кожуру, особенно у тех плодов, которые были куплены в магазине, а не выращены на вашем участке.

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Зелень и салаты рекомендуется замачивать в растворе лимонного сока для избавления от грязи.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / bissun

Не менее важно помнить о чистоте собственных рук и кухонных принадлежностей. Использование чистой поверхности для нарезки и приготовления пищи — залог того, что в вашу еду не попадут опасные микробы. Зелень и салаты рекомендуется замачивать в растворе лимонного сока на 15 минут для избавления от грязи, насекомых и бактерий.

Также важно правильное хранение. Необходимо изолировать овощи и фрукты в холодильнике от сырых мясных, молочных продуктов. По возможности старайтесь брать продукты у фермеров или в магазинах, где вы уверены в качестве продукции. Важна также их цельность. Ни в коем случае не покупайте порезанные фрукты и овощи, напитки, которые стоят в парке на прилавке либо на дорожной трассе, где правила гигиены и условия хранения вам неизвестны.

Мария Ткаченко

Диетолог, нутрициолог

Также важно правильное хранение. Необходимо изолировать овощи и фрукты в холодильнике от сырых мясных, молочных продуктов. По возможности старайтесь брать продукты у фермеров или в магазинах, где вы уверены в качестве продукции. Важна также их цельность. Ни в коем случае не покупайте порезанные фрукты и овощи, напитки, которые стоят в парке на прилавке либо на дорожной трассе, где правила гигиены и условия хранения вам неизвестны.
Также важно правильное хранение. Необходимо изолировать овощи и фрукты в холодильнике от сырых мясных, молочных продуктов. По возможности старайтесь брать продукты у фермеров или в магазинах, где вы уверены в качестве продукции. Важна также их цельность. Ни в коем случае не покупайте порезанные фрукты и овощи, напитки, которые стоят в парке на прилавке либо на дорожной трассе, где правила гигиены и условия хранения вам неизвестны.

Термическая обработка играет ключевую роль в уничтожении патогенов, особенно в случае с такими овощами, как картофель, тыква, кабачки, кукуруза и грибы. Эти продукты желательно готовить, чтобы избежать возможных проблем с желудочно-кишечным трактом. Выбирайте сезонные овощи и фрукты, выращенные в вашем регионе, — они содержат меньше вредных химикатов, используемых при гидропонном выращивании и для ускорения роста.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете не только обезопасить себя и свою семью от летних неприятностей, но и улучшить качество вашего питания в целом. Берегите своё здоровье, выбирайте свежие продукты и строго соблюдайте правила их гигиены, заключила собеседница Life.ru.

Дачникам рассказали, почему огурцы растут крючком
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Ранее диетолог предупредила, что после 50 лет стоит ограничить употребление некоторых фруктов, таких как виноград, бананы и манго, особенно людям с сахарным диабетом или нечувствительностью к глюкозе. По её словам, высокое содержание сахара в этих фруктах может представлять опасность для здоровья, особенно при неконтролируемом диабете.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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