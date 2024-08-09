Дачникам рассказали, почему огурцы растут крючком

Не все дачники могут похвастаться идеальным урожаем огурцов. У некоторых они растут некрасивыми и кривыми. И этому есть сразу два объяснения, заявила "Москве 24" эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

"Первая причина, почему искривились огурцы, — это недоопыление. Вторая — резкий стресс, обычно температурный. Допустим, было тепло, а потом вдруг похолодание с дождями, и наоборот", — заявила эксперт.

Специалист посоветовала дачникам закрывать огурцы на ночь, чтобы защитить растения от перепада температур. То же самое стоит делать во время дождя и резкого похолодания. Чтобы привлечь пчёл и других насекомых-опылителей, можно посадить рядом с огурцами морковник. Либо стоит выбирать партенокарпические сорта огурцов, они не требуют опыления.