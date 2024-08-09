Дачникам рассказали, почему огурцы растут крючком
Эксперт Воронова: Огурцы могут вырасти кривыми из-за стресса и плохого опыления
Не все дачники могут похвастаться идеальным урожаем огурцов. У некоторых они растут некрасивыми и кривыми. И этому есть сразу два объяснения, заявила "Москве 24" эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
"Первая причина, почему искривились огурцы, — это недоопыление. Вторая — резкий стресс, обычно температурный. Допустим, было тепло, а потом вдруг похолодание с дождями, и наоборот", — заявила эксперт.
Специалист посоветовала дачникам закрывать огурцы на ночь, чтобы защитить растения от перепада температур. То же самое стоит делать во время дождя и резкого похолодания. Чтобы привлечь пчёл и других насекомых-опылителей, можно посадить рядом с огурцами морковник. Либо стоит выбирать партенокарпические сорта огурцов, они не требуют опыления.
Ни для кого давно не секрет, что огурцы очень полезны для здоровья. Ведь это самые низкокалорийные овощи, содержащие много воды: примерно на 97% они состоят из этой живительной жидкости, благодаря чему прекрасно утоляют жажду в жаркие дни. Также они благоприятно влияют на пищеварение и состояние кожи, имеют лёгкий слабительный и мочегонный эффект.