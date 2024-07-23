Вместо огурцов — кивано, а вместо фасоли — вигна: Какую экзотику можно вырастить на даче

Уже не первый год лето удивляет жителей России высокими температурами. Столбики термометров поднимаются выше +30 градусов не только на юге страны, но и в центральных регионах. Это отличный повод посадить на своих дачах теплолюбивые растения. Садовод и ведущий редактор биологического издательства "Фитон ХХI" Надежда Воронова объяснила интернет-изданию Regions.ru, какие культуры лучше выбирать.

В частности, хорошо приживается в центральной России арбуз с жёлтой мякотью. По словам эксперта, главное здесь — правильно подобрать сорт с подходящим вегетативным периодом.

Садовод также посоветовала посадить на даче кивано. По внешнему виду и вкусу плоды этого растения напоминают знакомый всем россиянам огурец. Однако во вкусе могут присутствовать нотки банана, лимона и маракуйи.

"Можно разнообразить свой рацион с помощью вигны. Она похожа на фасоль, но гораздо вкуснее и питательнее. Также вигна отличается более длинными стручками. Ещё можно посадить на солнечной стороне участка грецкий орех. Лучше брать не готовое дерево-саженец, а использовать семя", — рассказала Воронова.

Также садовод добавила, что грецкий орех лучше везти с севера, а не с юга. Так растение лучше приживётся в центральной России.