Россиянам назвали неочевидные полезные свойства муки в садоводстве Садовод Зарубина: Костная мука сделает компост полноценным удобрением 2 июля, 05:22 Костная мука сделает компост полноценным удобрением. © Freepik.com

Дачный сезон в разгаре, и многие россияне ищут лайфхаки, как подкормить растения, повысить урожайность, какие удобрения использовать. Во многих случаях помочь может мука. Об этом Life.ru рассказала садовод, блогер социальной сети "Одноклассники" Лариса Зарубина.

Рыбная мука

Так, например, рыбная мука (производится из костей рыбы и других отходов переработки морепродуктов) содержит много белка, жиры и полиненасыщенные кислоты. Но главная её ценность — большое содержание фосфора и кальция. Это может быть особенно полезно для развития корневой системы, подчёркивает Зарубина.

Использовать рыбную муку нужно при недостатке фосфора на участке. Это легко определить по листьям растений: они приобретают синеватый или фиолетовый оттенок, а затем становятся бурыми. При серьёзном дефиците фосфора листья могут скручиваться и опадать. А при избытке фосфора такой мукой можно навредить растениям. Определить избыток также можно по листьям: они растут тонкими, верхушки и края листьев выгорают, снижается урожайность.

При покупке рыбной муки блогер рекомендует обратить внимание на состав: она не должна содержать отрубей — их видно на глаз, а запах должен напоминать корм для рыб.

Как использовать? Один раз в год — осенью или ранней весной — разбросать муку по почве из расчёта 100 граммов на 1 кв. метр, а затем зарыхлить примерно на 5 см. При посадке однолетних цветов и взрослой рассады необходимо добавить в лунку 5–10 граммов (1 чайная ложка) рыбной муки. А взрослым деревьям и кустарникам подойдёт такой способ: разбросать в приствольном круге 200 граммов муки на 1 кв. метр и зарыхлить.

Костная мука

Ещё одна мука, которая будет полезна на участке, — костная. Она, как следует из названия, производится из костей животных. Как и рыбная, она богата фосфором — до 30% после обезжиривания. В костной муке содержится множество полезных веществ, а результат её применения особенно заметен на цветущих растениях: цветы становятся крупными, а их оттенки — насыщенными.

Часто вместо костной муки продают мясокостную. Для кормления животных она подходит, а для растений не годится. Как не обмануться: если мука жирная на ощупь и имеет специфический неприятный запах, это и есть мясокостная мука.

Как использовать? Один раз в год — ранней весной или поздней осенью. При подготовке грядок под овощи нужно разбросать по поверхности 100–200 граммов муки на 1 кв. метр, перекопать землю вместе с мукой на глубину 20 см. При посадке луковичных необходимо добавить в лунку 1 чайную ложку костной муки. Для цветов и декоративных кустарников способ следующий: 50–100 граммов на 1 кв. метр, а затем — зарыхлить в почву. Для взрослых плодовых деревьев и ягодных кустарников норма расхода составляет 100 граммов на 1 кв. метр — муку нужно разбросать по поверхности и зарыхлить в почву.

Я также настоятельно рекомендую использовать костную муку при приготовлении компоста — 200 граммов на 1 кв. метр каждого слоя — ведь в компосте, который состоит только из остатков растений, мало фосфора и калия. Добавка костной муки сделает компост полноценным органическим удобрением. Лариса Зарубина Садовод, блогер социальной сети "Одноклассники"

А ранее Life.ru рассказыавл про главную ошибку дачников, которая способна навредить растениям и привести к гибели урожая на грядках. Она связана с попыткой уберечь растительность от дождей и другой непогоды.