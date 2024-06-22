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22 июня, 01:41

Садовод раскрыла лайфхак, как избавиться от колорадского жука мылом и чесноком

Садовод Короткова: Настойка из мыла, золы и чеснока выведет колорадского жука

Чтобы избавиться от колорадского жука, дачникам подойдёт настойка из мыла, золы и чеснока, рассказала "Тульской службе новостей" садовод Ольга Короткова.

Зола и чеснок отпугивают это насекомое. Сильный запах снижает его активность, а зола ещё и удобряет картофель, уточнила специалист. Чтобы приготовить раствор, нужно намесить настой чеснока: на литр воды достаточно 200 граммов продукта. Получившуюся жидкость необходимо настоять сутки. Вместе с этим нужно размешать 50 граммов хозяйственного мыла в десятилитровом ведре, а ещё в одной таре подогреть золу.

"На пять литров воды — 300 граммов берёзовой золы, раствору также дать настояться в течение суток. После золу и чеснок сцедить, а полученную воду смешать с мыльным7 раствором. В полученное месиво добавьте ещё десять литров воды и хорошенько перемешайте", — посоветовала Короткова.

Готовым раствором нужно обрабатывать листву и почву раз в две недели, пока не созреет урожай.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Khismatov

Анатолий Симоненко
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