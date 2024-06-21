"Важное занятие": Россиянам рассказали, что делать на дачном участке во время дождей

Синоптики считают, что июнь текущего года может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в российской столице. В беседе с "Москвой 24" председатель правления клуба "Цветоводы Москвы" Татьяна Жашкова заявила, что для дачников такая погода не повод расстраиваться, потому что даже дождливый период можно провести на садовом участке с пользой.

Так, в перерывах между дождями можно сделать систему отвода лишней воды, если её ещё не было в саду. Прежде всего надо выкопать траншею по периметру вдоль забора, а затем прорыть отводы от мест, где больше всего скапливается вода, к основному каналу и проложить дренажные трубы. Более того, несмотря на ливни, некоторым цветам и кустарникам может не хватать влаги. Например, тем, которые плотно посажены друг к другу.

Собеседница издания предложила ещё обустроить на территории колодец для сточной воды, от которого за участок будет идти "рукав". В то же время она сообщила, что рядом с деревьями, наоборот, нужно выкопать углубления, чтобы там скапливалась вода.

"Деревьям, в том числе яблоням и сливам, необходимо много влаги, причём чем оно крупнее, тем больше ему нужно", — заявила Жашкова.

Помимо того, садовод посоветовала в перерывах между ливнями проверять газон. Причина проста: если подросшую траву вовремя не скосить и не убрать, там во влажной среде могут появиться паразиты. Также специалист отметила, что после обильных осадков земля становится рыхлой и податливой, что делает в разы проще прополку.

"При тёплой и дождливой погоде сорняки растут более активно и в итоге могут забить культурные растения. Поэтому рыхление и прополка — это самое важное занятие после ливней", — подчеркнула председатель правления клуба "Цветоводы Москвы".