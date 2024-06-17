Ручьи с потолка и песочные реки: Москву и область залил тропический ливень

Чудовищный ливень обрушился на южные и западные районы Москвы и Подмосковья вечером 17 июня. Обильные осадки спровоцировали затопление некоторых улиц и шоссе, которые пришлось перекрывать. Напора стихии не выдержали даже многоэтажки: жители схватились за тазы в попытке уберечь имущество. Подробнее — в материале Life.ru.

Видео с последствиями тропического дождя очевидцы разместили в соцсетях. Автор одного из них показал затопленную квартиру с провисшим натяжным потолком, который стал выполнять функцию резервуара. Другие москвичи посетовали на мощные песочные реки, преграждающие дорогу к дому. В это же время житель Солнцева воспользовался ситуацией и устроил заплыв в одной из гигантских луж.

Последствия тропического ливня, который обрушился на Москву и область. Видео © Telegram / Новости Москвы / Life.ru

Под водой оказался также участок Боровского шоссе между районами Ново-Переделкино и Солнцево. Его пришлось перекрыть. Водные преграды сковали и дороги по соседству, преодоление которых закончилось для многих владельцев легковушек гидроударом. Метеообстановку в Москве и области прокомментировал синоптик Евгений Тишковец.

"На юге Подмосковья выпало 70% от месячной нормы осадков! Данные по осадкам частных метеостанций: Подольск — 55 мм (70% от месячной нормы), Мосрентген — 31 мм, Троицк — 22 мм, Люберцы — 16 мм, Кремль — 13 мм", — написал он в телеграм-канале.