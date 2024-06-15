Циклон-черноморец вернёт в Москву грозовые ливни

Москву снова накроют ливни и грозы. В начале грядущей недели на столицу может обрушиться до 30 миллиметров осадков. Такой прогноз в личном телеграм-канале дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Черноморский циклон вернёт в столицу грозовые ливни… По нашим расчётам, за первые два дня новой недели "черноморец" может вылить на столицу до 10–15 миллиметров осадков, а местами количество дождей составит 20–30 миллиметров, что составляет около трети от июньской нормы", — написал метеоролог, уточнив, что летнее тепло никуда не уйдёт и температура будет колебаться в диапазоне 23–26 градусов со знаком плюс.