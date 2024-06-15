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15 июня, 18:13

Циклон-черноморец вернёт в Москву грозовые ливни

Синоптик Леус: В начале недели в Москве выпадет до 30 миллиметров осадков

Москву снова накроют ливни и грозы. В начале грядущей недели на столицу может обрушиться до 30 миллиметров осадков. Такой прогноз в личном телеграм-канале дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Черноморский циклон вернёт в столицу грозовые ливни… По нашим расчётам, за первые два дня новой недели "черноморец" может вылить на столицу до 10–15 миллиметров осадков, а местами количество дождей составит 20–30 миллиметров, что составляет около трети от июньской нормы", написал метеоролог, уточнив, что летнее тепло никуда не уйдёт и температура будет колебаться в диапазоне 23–26 градусов со знаком плюс.

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Кстати, недавно стилист рассказала, как подобрать удобный и красивый наряд для дождливых дней. Так, в качестве одного из уместных вариантов она предложила совместить короткие джинсы с белой футболкой, коротким плащом или "курткой рабочего", а также закрытой обувью из плотных материалов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ilmarinfoto

Юрий Лысенко
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