Диетолог назвала фрукты, которые нельзя есть после 50 лет

Употребление фруктов после 50 лет может быть особенно опасно для людей, страдающих сахарным диабетом или нечувствительностью к глюкозе. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

"После 50 лет многие люди имеют нечувствительность к глюкозе или сахарный диабет. Им лучше есть фрукты в ограниченных количествах. Например, виноград, манго, банан, сладкие яблоки", — перечислила врач в разговоре с "Вечерней Москвой".

По словам диетолога, если у человека имеется некомпенсированный диабет и зашкаливает сахар, то об этих фруктах лучше забыть.

Также специалист напомнила, что прямо сейчас идёт сезон дынь и арбузов. Большое количество сахара, содержащегося в них, может быть опасно для организма. Кроме того, любимые многими летние ягоды способны увеличить артериальное давление. Если же у человека после 50 лет нет никаких жалоб на здоровье, он может не отказывать себе во фруктах.