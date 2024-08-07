Диетолог назвала фрукты, которые нельзя есть после 50 лет
Диетолог Соломатина: После 50 лет лучше отказаться от бананов, винограда и манго
Употребление фруктов после 50 лет может быть особенно опасно для людей, страдающих сахарным диабетом или нечувствительностью к глюкозе. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.
"После 50 лет многие люди имеют нечувствительность к глюкозе или сахарный диабет. Им лучше есть фрукты в ограниченных количествах. Например, виноград, манго, банан, сладкие яблоки", — перечислила врач в разговоре с "Вечерней Москвой".
По словам диетолога, если у человека имеется некомпенсированный диабет и зашкаливает сахар, то об этих фруктах лучше забыть.
Также специалист напомнила, что прямо сейчас идёт сезон дынь и арбузов. Большое количество сахара, содержащегося в них, может быть опасно для организма. Кроме того, любимые многими летние ягоды способны увеличить артериальное давление. Если же у человека после 50 лет нет никаких жалоб на здоровье, он может не отказывать себе во фруктах.
Ранее Life.ru рассказывал, как правильно баловать себя арбузом без риска для здоровья. По словам эксперта, оптимальной дневной "дозой" являются 200–300 граммов в день, максимум — полкилограмма.
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