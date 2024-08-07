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7 августа, 13:49

Диетолог назвала фрукты, которые нельзя есть после 50 лет

Диетолог Соломатина: После 50 лет лучше отказаться от бананов, винограда и манго

Употребление фруктов после 50 лет может быть особенно опасно для людей, страдающих сахарным диабетом или нечувствительностью к глюкозе. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

"После 50 лет многие люди имеют нечувствительность к глюкозе или сахарный диабет. Им лучше есть фрукты в ограниченных количествах. Например, виноград, манго, банан, сладкие яблоки", — перечислила врач в разговоре с "Вечерней Москвой".

По словам диетолога, если у человека имеется некомпенсированный диабет и зашкаливает сахар, то об этих фруктах лучше забыть.

Также специалист напомнила, что прямо сейчас идёт сезон дынь и арбузов. Большое количество сахара, содержащегося в них, может быть опасно для организма. Кроме того, любимые многими летние ягоды способны увеличить артериальное давление. Если же у человека после 50 лет нет никаких жалоб на здоровье, он может не отказывать себе во фруктах.

Россиянам объяснили, как выбрать вкусную дыню и чем её нельзя запивать
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Ранее Life.ru рассказывал, как правильно баловать себя арбузом без риска для здоровья. По словам эксперта, оптимальной дневной "дозой" являются 200–300 граммов в день, максимум — полкилограмма.

Обложка ©

Freepik / lifeforstock

Мария Любицкая
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