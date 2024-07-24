Россиянам объяснили, как выбрать вкусную дыню и чем её нельзя запивать Биолог Наполов: В сутки желательно употреблять не более 300–500 граммов дыни 24 июля, 12:10 Обложка © Unsplash / Kenny Kennethh

Дыня — прекрасная замена тяжёлому рациону жарким летом. Сочная мякоть плода быстро насыщает организм, при этом не создавая ощущения тяжести в желудке. Однако во всём важно знать меру. О том, на каком суточном количестве дыни лучше остановиться и почему не стоит запивать её молоком, Life.ru рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

Особенность дыни — низкая калорийность, примерно 35 ккал на 100 граммов продукта. В ней много витамина С, содержатся бета-каротин, витамины группы В, РР и Е. Богатый набор микроэлементов: калий, железо, кремний и другие. Плоды дыни содержат антиоксиданты. В сутки можно употреблять 300–500 граммов этого продукта, но разовый приём стоит ограничивать 200 граммами. Виталий Наполов Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Существует мнение, что дыня — "тяжёлый" продукт. На самом деле достаточно соблюдать несколько правил, чтобы избежать негативных реакций: не есть дыню натощак, непосредственно перед едой и сразу после приёма другой пищи, пояснил эксперт. Кроме того, ни в коем случае не стоит употреблять дыню с молочными продуктами.

Вред дыня может принести трём категориям людей:

больным сахарным диабетом;

с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения;

с аллергией или индивидуальной непереносимостью к этому плоду.

При выборе дыни нужно обращать внимание на кожуру. Важно, чтобы она была без повреждений и однородного цвета, за исключением места, которым плод лежал на почве при созревании. Помимо того, следует учитывать мягкость дыни — если она проминается под пальцами, это говорит о том, что дыня перезрела. Специалист советует выбирать плоды средних размеров, так как слишком мелкие или, наоборот, крупные могут иметь специфичный вкус. Сухой или влажный "хвостик" — показатель давности сбора, а не спелости дыни, пояснил собеседник Life.ru.

По его словам, в продаже чаще всего встречаются дыни сортов: "колхозница", "гуляби", "эфиопка", "торпеда" и "медовая".

"Колхозница" — округлая с гладкой кожицей и сетчатым рисунком. Как правило, она не имеет сильного аромата, поэтому данный признак при выборе учитывать не стоит. А вот у двух продолговатых дынь — светло-жёлтой "торпеды" (у неё белая сочная сладкая мякоть) и жёлтой с оранжевым "гуляби" (мякоть белая, зеленоватая у кожуры) — классический "дынный" аромат, который поможет при выборе. Ещё одна особенность "гуляби" — плод становится слаще при лёжке. Главное, не передержать.

Ранее Life.ru рассказал, кому категорически запрещены арбузы и дыни. Данные продукты обладают сильным мочегонным эффектом, что чревато проблемами для людей, страдающих заболеваниями почек и мочевого пузыря.

Авторы Андрей Горяничев