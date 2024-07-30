Эксперт объяснил, как правильно баловать себя арбузом без риска для здоровья Нутрициолог Миллер посоветовал есть арбуз в первой половине дня для хорошего сна 30 июля, 04:30 Кусок арбуза. Обложка © Unsplash / Juja Han

Низкая калорийность и целый список необходимых организму витаминов, минералов и антиоксидантов делают арбуз идеальным диетическим десертом, который к тому же нормализует баланс воды в теле и поднимает настроение. Однако полезность этой ягоды легко можно обернуть во вред, если употреблять её больше рекомендованной суточной нормы, рассказал Life.ru нутрициолог Николай Миллер.

По словам эксперта, оптимальной дневной "дозой" арбуза являются 200–300 граммов в день, максимум — полкилограмма. "Лопнуть" при несоблюдении этого правила не получится, а вот заработать проблемы со здоровьем — легко.

Несмотря на сравнительно небольшую калорийность мякоти — порядка 30 ккал на 100 граммов продукта, — при избыточном потреблении существуют риски набора веса за счёт увеличения калорийности дневного рациона. При этом у арбуза высокий гликемический индекс: он содержит много сахара, который быстро попадает в кровь и повышает уровень инсулина. Николай Миллер Нутрициолог сервиса по поиску специалистов "Профи"

А людям с больными почками летняя ягода и вовсе противопоказана из-за мочегонного эффекта арбуза. Остальным же лучше налегать на сладость в первой половине дня, дабы частые позывы в туалет не прерывали полноценный сон и не мешали восстановиться, подытожил специалист.

Чтобы не превышать суточную норму потребления арбуза и не выбрасывать недоеденный плод через несколько дней, важно знать правила хранения бахчевых. Ягоду недостаточно просто положить в холодильник, так она рискует потерять вкус. Избежать этих проблем поможет пищевая плёнка или герметичный контейнер.

Авторы Андрей Горяничев