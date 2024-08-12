Отравление обеспечено: 7 растений, которые нельзя держать в квартире с маленькими детьми Многие комнатные растения, которые мы привыкли видеть на подоконниках, могут быть настоящей угрозой для здоровья детей. Life.ru рассказывает, какие семь популярных цветов лучше не держать в квартире, если у вас есть малыши. 12 августа, 16:13 Ядовитые домашние растения, от которых стоит держать детей подальше. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Rudo

Когда в доме появляется малыш, мы стремимся создать для него максимально безопасную и уютную обстановку: тщательно выбираем мебель, игрушки и даже бытовую химию. Но часто забываем об одном очень важном аспекте — комнатных растениях. Некоторые из них пусть и выглядят привлекательно, могут представлять серьёзную опасность для здоровья ребёнка. Сегодня мы расскажем о семи домашних цветах, от которых лучше отказаться, если у вас есть маленькие дети.

1. Монстера — опасный красавец

Опасные комнатные растения для детей: монстера. Фото © Freepik

Монстера давно завоевала сердца любителей флоры своими эффектными листьями и неприхотливостью. Но мало кто знает, что это растение — вовсе не безобидный зелёный питомец. Его листья содержат кристаллы оксалата кальция, которые могут вызвать раздражение кожи, слизистых оболочек, а при попадании внутрь — серьёзное отравление. В условиях квартиры, где маленький ребёнок может потянуть листик в рот, такое растение лучше не держать.

2. Диффенбахия — зелёный друг или враг?

Какие растения нельзя держать в доме с детьми: диффенбахия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Simol1407

Это растение — частый гость на подоконниках многих квартир. Яркие крупные листья диффенбахии притягивают взгляд и создают атмосферу тропиков даже в суровую российскую зиму. Но не спешите радоваться — сок этого растения содержит оксалаты, которые могут вызвать сильное жжение и даже отёк при попадании на кожу или, что ещё хуже, в рот. Для детей диффенбахия — настоящий враг, который способен вызвать неприятные, а порой и опасные реакции.

3. Пуансеттия — рождественская звезда с ядовитым секретом

Токсичные для малышей комнатные растения: пуансеттия. Фото © Wikipedia

Пуансеттия, или, как её ещё называют, "рождественская звезда", становится популярной в зимние праздники. Яркие красные листья, похожие на бутоны, поднимают настроение и украшают дом. Однако, несмотря на свою праздничную внешность, это растение может быть опасным. Сок пуансеттии при попадании на кожу вызывает раздражение, а если ребёнок случайно попробует его на вкус — рвота и диарея обеспечены.

4. Филодендрон — популярный, но токсичный

Растения, угрожающие здоровью детей: ядовитый филодендрон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Firn

Филодендрон — одно из самых популярных комнатных растений. Его выращивают ради красивых резных листьев и способности очищать воздух. Однако не всё так радужно — это растение тоже содержит оксалаты, которые могут вызвать раздражение при контакте и даже более серьёзные последствия при проглатывании. Если в доме есть дети, от филодендрона лучше отказаться.

5. Алоказия — экзотическая угроза

Какие растения опасны для малышей: алоказия. Фото © Wikipedia

Алоказия — растение, поражающее сердечки любителей природы своим экзотическим видом. Большие листья, напоминающие уши слона, делают её центром внимания в любом интерьере. Но за этой красотой скрывается серьёзная угроза — сок алоказии токсичен и может привести к тяжёлому отравлению при попадании в организм. Для семей с маленькими детьми это растение — настоящий риск.

6. Кротон — яркий, но ядовитый

Как защитить детей от опасных растений: кротон. Фото / Freepik

Кротон, или кодиум, привлекает внимание своими разноцветными листьями. Это растение часто выбирают для декорирования интерьеров. Но яркая внешность кротона обманчива — его сок ядовит и может вызвать сильные кожные реакции при контакте. А если ребёнок случайно проглотит часть кодиума, то ему грозит серьёзное отравление.

7. Сансевиерия — хвост ядовитой рыбы

Семь ядовитых растений, которые нельзя держать в квартире с детьми: сансевиерия. Фото © Wikipedia

Сансевиерия, известная также как "щучий хвост", славится своей неприхотливостью. Это одно из тех растений, которое можно забыть полить, и оно всё равно будет расти и радовать зеленью. Но вот что мало кто знает — листья сансевиерии содержат сапонины, которые могут вызвать тошноту и рвоту при проглатывании. Так что для семей с маленькими детьми лучше выбрать другое, более безопасное растение.

Комнатные растения могут не только украшать интерьер, но и представлять потенциальную угрозу, особенно если в доме есть маленькие дети. Важно помнить, что многие из них содержат вещества, способные вызывать раздражение, ожоги или даже отравление. Если эти цветы опасны для детей, то для наших четвероногих друзей — собак и кошек — они могут быть ещё более серьёзной угрозой. Поэтому, прежде чем принести новое растение в дом, стоит тщательно изучить его особенности и убедиться, что цветок не нанесёт вреда вашим близким и питомцам. Как говорится, стоит "перебдеть", чем "недобдеть". Лучше рассмотреть растения, которые, наоборот, тайно лечат от болезней — об этом мы тоже уже писали.

Авторы Сергей Трофимов