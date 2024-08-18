Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 10:30

Диетолог объяснила, сколько грибов можно съесть за неделю

Врач Мещерякова: Недельная норма потребления грибов — два раза по 150 граммов

Грибы являются одним из любимых продуктов для людей, которые соблюдают нормы правильного питания. Они содержат мало калорий, углеводов и жиров, но при этом богаты различными витаминами и полезными микроэлементами.

Однако не следует забывать, что переедание может плохо сказаться на здоровье организма. Чтобы избежать негативных последствий, диетолог Татьяна Мещерякова рекомендует соблюдать норму — до 300 граммов в неделю. При этом приёмы пищи нужно разделить.

"Так, для взрослого человека рекомендовано употреблять до 100-150 граммов грибов до двух раз в неделю в случае отсутствия ограничений, связанных с состоянием здоровья", — рассказала врач "Газете.ru".

"Зуб дьявола" и ещё 9 смертельно опасных грибов, которые могут стать вашим последним трофеем
"Зуб дьявола" и ещё 9 смертельно опасных грибов, которые могут стать вашим последним трофеем

Кроме того, добавила эксперт, детям до двух лет есть грибы вообще не рекомендуется, а с трех до пяти норма не должна превышать 50 граммов в неделю. Также она призвала давать малышам только фермерские продукты, чтобы уменьшить риски токсичного отравления.

Ранее Life.ru рассказывал, что нужно делать при отравлении грибами. Помочь себе можно ещё до приезда врачей.

Обложка ©

Freepik / kamchatka

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров