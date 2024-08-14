"Зуб дьявола" и ещё 9 смертельно опасных грибов, которые могут стать вашим последним трофеем

"Зуб дьявола" не является единственным ядовитым грибом, который скрывается в наших лесах. Названия и вид у него, и правда, устрашающие! Однако не только его стоит опасаться на "тихой охоте". В траве и под деревьями можно встретить множество других опасных грибов, способных привести к трагическим последствиям. Если вы любите их собирать, важно знать, какие из грибов представляют смертельную опасность, чтобы однажды не стать жертвой собственной невнимательности.

1. "Зуб дьявола"

Как выглядит гриб "зуб дьявола". Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lorenzo Martinelli

Гриб, выглядящий как персонаж из фильма ужасов, заслужил это название не просто так. "Зуб дьявола" знаменит своими кроваво-красными каплями, выступающими на его поверхности. Встретив его в лесу, можно подумать, что это просто красивая иллюзия природы, но на самом деле он несъедобен и смертельно опасен. Этот гриб встречается в лесах Европы и Северной Америки, и, как показывает случай в Нижнем Новгороде, теперь его можно найти и в России.

2. Бледная поганка

Как отличить бледную поганку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jolanda Aalbers

Этот невзрачный на вид гриб — самый опасный в мире. Легко можно спутать с обычными съедобными грибами, что делает его ещё более коварным. Бледная поганка содержит смертельные яды, которые могут убить человека даже после минимального употребления. Лучший способ избежать трагедии — вообще не трогать подозрительные грибы.

3. Мухомор красный

Почему мухомор красный смертельно опасен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Magnus Binnerstam

Этот гриб знаком многим с детства своими яркими цветами — красной шляпкой с белыми пятнами. Но за этой красотой скрывается смертельная опасность. Мухомор содержит токсичные вещества, которые могут вызвать серьёзное отравление и привести к смерти.

4. Галерина окаймлённая

Чем опасна галерина окаймлённая. Фото © Wikipedia / Lebrac

Галерина может показаться обычным опёнком, но это опасное заблуждение. Этот гриб содержит смертельно опасные токсины, которые могут вызвать необратимые повреждения печени. Если вы не эксперт, лучше не рисковать и не собирать сомнительных опят.

5. Паутинник красивейший

Симптомы отравления паутинником красивейшим. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Этот гриб, внешне ничем не примечательный, может скрывать смертельную опасность. Его токсины атакуют почки, а первые симптомы отравления могут появиться только через несколько дней после употребления, что делает лечение крайне сложным.

6. Волоконница Патуйяра

Как избежать отравления волоконницей Патуйяра. Фото © Wikipedia / Andreas Kunze

На первый взгляд этот гриб не вызывает подозрений. Но он содержит мощные токсины, которые воздействуют на нервную систему и могут привести к параличу. Приём в пищу даже небольшого количества этих грибов может оказаться смертельным.

7. Лепиота коричнево-красная

Опасность лепиоты коричнево-красной. Фото © Wikipedia / Strobilomyces.

Этот гриб можно спутать с безобидными шампиньонами, но его токсичность настолько высока, что даже небольшое количество может вызвать тяжёлое отравление или поражение печени.

8. Сатанинский гриб

Как отличить сатанинский гриб от белого. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pavel_Voitukovic

Сатанинский гриб своим названием и внешним видом оправдывает чрезмерную ядовитость. Он легко может быть принят за съедобный боровик, но его яркие цвета на разрезе предостерегают от этого. Этот гриб в силах вызвать тяжёлое отравление, которое в худшем случае закончится летальным исходом.

9. Решёточник красный

Чем опасен решёточник красный. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PolyakovaN

Этот необычный гриб, похожий на красную решётку, вызывает удивление и интерес. Но не стоит поддаваться искушению его потрогать. Токсины красного решёточника ещё не полностью изучены, но известно, что они могут быть смертельно опасными для человека.

10. Говорушка беловатая

Как распознать говорушку беловатую. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lulub

Этот маленький гриб может показаться безобидным, но его употребление приводит к тяжёлым последствиям для нервной системы. Токсины, содержащиеся в говорушке, вызывают отравление, которое для человека может быть смертельным.