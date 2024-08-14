7 звёзд, выступающих под псевдонимами, а как их зовут, знает только мама

Сценическое имя играет важную роль в карьере артиста. Конечно, угадать с "названием" получается не у всех, ведь это достаточно сложно: во-первых, оно должно цеплять и хорошо запоминаться, во-вторых, нужно, чтобы псевдоним подходил звезде. Многие отечественные селебрити десятки лет используют на сцене второе имя и, кажется, уже забыли, как их зовут на самом деле. А их поклонники, скорее всего, и вовсе этого не знают. Life.ru решил раскрыть настоящие имена семи звёзд, которые выступают под псевдонимами.

Маша Распутина

Настоящее имя Маши Распутиной — Алла Агеева. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Маша Распутина на самом деле — Алла Агеева. Начиная карьеру, девушка решила придумать себе псевдоним. С именем будущая звезда определилась быстро. Её выбор пал на исконно русское имя Маша. А вот над фамилией пришлось подумать. В итоге Алла Агеева захотела стать Машей Распутиной. Такая фамилия, по мнению девушки, имеет два плюса: намекает на её сексуальность и к тому же известна в истории нашей страны.

Григорий Лепс

Григорию Лепсу пришлось изменить свою настоящую фамилию. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Григорий Лепс, он же Григорий Лепсверидзе, кардинальных изменений в имени решил не делать. Всего лишь убрав пару букв из своей фамилии, певец создал прекрасный запоминающийся псевдоним. Прибегнуть к такому изменению Григорию пришлось ещё в начале своей карьеры, когда он выступал в ресторанах. Дело в том, что публика в них не всегда была трезвая, а выговорить "Лепсверидзе" не каждому подвыпившему под силу, вот "Лепс" другое дело!

Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин заявил, что является правнуком Фёдора Шаляпина, чтобы оправдать известную фамилию. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Настоящее имя Прохора Шаляпина на самом деле Прохор Захаренко. Несложно догадаться, что известную фамилию Прохор взял для пиара. В начале карьеры он даже говорил, что является правнуком Фёдора Шаляпина, однако этот обман быстро раскрыли. Зато о Прохоре стали говорить, чего он и добивался. Позже певец даже решил сменить данные официально и внёс изменения в паспорт.

Мэрилин Монро

Настоящее имя Мэрилин Монро — Норма Джин Бейкер. Фото © Getty Images / Bettmann

Многие даже не догадываются, что настоящее имя Мэрилин Монро — Норма Джин Бейкер. Возможно, если бы девушка не взяла псевдоним, ей бы не удалось стать такой популярной. Так подумал и директор известной студии Бен Лайон. Он посоветовал Норме сменить фамилию. Выбор пал на "Монро" — это была девичья фамилия бабушки артистки. Для лучшего звучания пришлось изменить и имя. Сочетание получилось очень красивым и запоминающимся.

Мигель

Танцора Мигеля на самом деле зовут Серхио Мигель. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Сложно представить, что настоящее имя известного танцора Мигеля на самом деле Сергей. Точнее, у хореографа два имени, при рождении его назвали Серхио Мигель. В этом случае можно точно сказать, что псевдоним куда лучше подходит артисту. Сам Мигель очень любит своё настоящее имя и не собирается от него отказываться. Танцор говорит, что мама и близкие родственники называют его Серёжей.

Анфиса Чехова

Как зовут Анфису Чехову? По паспорту звезду зовут Александра Корчунова. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Анфиса Чехова ворвалась в шоу-бизнес и потрясла его пышным бюстом и умением свободно говорить на интимные темы. Она долго была ведущей известной передачи, и, чтобы её точно запомнили, девушка решила придумать себе псевдоним, который будет хорошо звучать. Звезда остановилась на необычном имени Анфиса и добавила к нему знаменитую русскую фамилию Чехов. Псевдоним отлично закрепился за ней, а многие поклонники и не догадываются, что в паспорте у девушки совсем другие данные: Александра Корчунова.

Тутта Ларсен

Тутта Ларсен взяла псевдоним из детской сказки про курицу. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Известная телеведущая Тутта Ларсен ещё в начале карьеры придумала себе этот необычный псевдоним. На самом деле звезду зовут Татьяна Романенко. Она работала ведущей на музыкальном телеканале и хотела, чтобы зритель её запомнил, тогда девушка, недолго думая, назвалась Туттой Ларсен. Это имя она взяла из сказки Яна Экхольма "Тутта Карлссон, первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие".