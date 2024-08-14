Звезда "Папиных дочек" впервые показала новорождённого сына от нового мужа

Звезда "Папиных дочек" 32-летняя Дарья Мельникова впервые показалась со своим супругом актёром Романом Набатовым и новорождённым сыном. Фотографии с малышом артистка опубликовала в личных соцсетях.

Роман Набатов держит на руках их с Дарьей Мельниковой сына. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / melnikovadsh

Первый выход младенца в люди состоялся на "Лукойл Арене", где 11 августа играли "Спартак" и грозненский "Ахмат". Актриса сфотографировала Набатова с малышом на руках на фоне трибун, пока мальчик спокойно спал, абсолютно не обращая внимания на шумный стадион. К слову, матч закончился ничьей.

"Вчера тоже был спорт, дабы не будить человека, сыграли вничью", — написала счастливая мама.

Напомним о том, как в июне Мельникова огорошила своих подписчиков двумя внезапными новостями из личной жизни. Оказалось, что она, во-первых, негласно вышла замуж за коллегу по актёрском цеху Романа Набатова, а во-вторых — родила ещё одного ребёнка.

Вообще Мельникова уже воспитывает двух сыновей Артура и Марка, которых родила от Артура Смольянинова*. С ним актриса распалась ещё в 2021 году после восьми лет брака. Мельникова тогда заверяла, что никаких кризисов в их отношениях не было, просто так сложились обстоятельства. По словам инсайдеров, всему виною было пьянство Смольянинова* и его постоянные загулы.