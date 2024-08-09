Лиза Арзамасова раскрыла пол второго ребёнка от Ильи Авербуха
Лиза Арзамасова родила Илье Авербуху дочь Лию
Счастливые родители с дочерью Лией. Обложка © Telegram / Арзамасова Лиза
Звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова раскрыла пол второго ребёнка, который появился на свет в одной из столичных клиник 8 августа. Актриса родила хореографу Илье Авербуху дочь.
Лиза опубликовала в соцсетях трогательный снимок, на котором запечатлены счастливые родители и малышка, укутанная в розовый плед. Лицо бывшего фигуриста украшает искренняя улыбка от младенца на руках.
"Ну здравствуй, Лия. Мы будем очень стараться", — гласит подпись к фотографии.
Напомним, что с августа 2021 года звёздная пара воспитывает сына по имени Лев. А весной 2024-го Арзамасова и Авербух заинтриговали фолловеров снимком с округлившимся животиком Лизы, намекнув на скорое пополнение.