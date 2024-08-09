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8 августа, 23:46

Лиза Арзамасова раскрыла пол второго ребёнка от Ильи Авербуха

Лиза Арзамасова родила Илье Авербуху дочь Лию

Счастливые родители с дочерью Лией. Обложка © Telegram / Арзамасова Лиза

Счастливые родители с дочерью Лией. Обложка © Telegram / Арзамасова Лиза

Звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова раскрыла пол второго ребёнка, который появился на свет в одной из столичных клиник 8 августа. Актриса родила хореографу Илье Авербуху дочь.

Лиза опубликовала в соцсетях трогательный снимок, на котором запечатлены счастливые родители и малышка, укутанная в розовый плед. Лицо бывшего фигуриста украшает искренняя улыбка от младенца на руках.

"Ну здравствуй, Лия. Мы будем очень стараться", — гласит подпись к фотографии.

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Напомним, что с августа 2021 года звёздная пара воспитывает сына по имени Лев. А весной 2024-го Арзамасова и Авербух заинтриговали фолловеров снимком с округлившимся животиком Лизы, намекнув на скорое пополнение.

Илья Пушкарев
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