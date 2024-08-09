Лиза Арзамасова раскрыла пол второго ребёнка от Ильи Авербуха

Звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова раскрыла пол второго ребёнка, который появился на свет в одной из столичных клиник 8 августа. Актриса родила хореографу Илье Авербуху дочь.

Лиза опубликовала в соцсетях трогательный снимок, на котором запечатлены счастливые родители и малышка, укутанная в розовый плед. Лицо бывшего фигуриста украшает искренняя улыбка от младенца на руках.