Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 14:35

Арзамасова и Авербух снова стали родителями

Лиза Арзамасова родила второго ребёнка от Ильи Авербуха

Актриса Елизавета Арзамасова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / liza_arzamasova

Экс-фигурист, хореограф Илья Авербух и его супруга, звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделились радостной новостью — в их семье произошло пополнение. Артистка родила второго ребёнка и опубликовала фото из палаты роддома.

"Сегодня счастья стало больше", — подписала фотографию актриса.

Актриса Настя Задорожная родила первенца в 38 лет
Актриса Настя Задорожная родила первенца в 38 лет

Напомним, Арзамасова и Илья Авербух поженились в конце 2020, об их романе стало известно за несколько месяцев до этого. Позже пара сообщила, что ждёт ребёнка. В середине августа Арзамасова родила сына. А в апреле этого года оказалось, что семья вновь ожидает пополнения.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Илья Авербух
  • лизаарзамасова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров