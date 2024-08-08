Арзамасова и Авербух снова стали родителями
Лиза Арзамасова родила второго ребёнка от Ильи Авербуха
Актриса Елизавета Арзамасова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / liza_arzamasova
Экс-фигурист, хореограф Илья Авербух и его супруга, звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделились радостной новостью — в их семье произошло пополнение. Артистка родила второго ребёнка и опубликовала фото из палаты роддома.
"Сегодня счастья стало больше", — подписала фотографию актриса.
Напомним, Арзамасова и Илья Авербух поженились в конце 2020, об их романе стало известно за несколько месяцев до этого. Позже пара сообщила, что ждёт ребёнка. В середине августа Арзамасова родила сына. А в апреле этого года оказалось, что семья вновь ожидает пополнения.