Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на публике без обручального кольца. Поклонники заметили изменения в видеообращении королевской семьи к олимпийской сборной страны.

Кейт Миддлтон без обручального кольца. Видео © Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) / princeandprincessofwales

На кадрах принцесса Уэльская запечатлена без привычного обручального кольца с сапфиром и бриллиантами, которое она носит на протяжении многих лет. Вместо свадебного украшения на королевской особе красуется Eternity (кольцо вечности) из розового золота с бриллиантами.