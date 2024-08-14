Кейт Миддлтон появилась на публике без обручального кольца
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на публике без обручального кольца. Поклонники заметили изменения в видеообращении королевской семьи к олимпийской сборной страны.
Кейт Миддлтон без обручального кольца. Видео © Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) / princeandprincessofwales
На кадрах принцесса Уэльская запечатлена без привычного обручального кольца с сапфиром и бриллиантами, которое она носит на протяжении многих лет. Вместо свадебного украшения на королевской особе красуется Eternity (кольцо вечности) из розового золота с бриллиантами.
Комментаторы предполагают, что это может быть новое кольцо, которое Мидлтон подарил супруг. По другой версии, эта безделушка могла быть модернизированным гранатово-жемчужным кольцом, которое принц Уильям презентовал ей ещё до помолвки.
Как рассказывал Life.ru, весной 42-летняя супруга наследника британского престола объявила, что борется с онкологией. В июне она вышла на связь с хорошими новостями, отметив, что лечение продвигается успешно. Кроме того, принцесса начала активно участвовать в общественной жизни королевства. Недавно она посетила военный парад по случаю официального дня рождения короля Великобритании, а затем почтила своим присутствием финал теннисного турнира Уимблдон среди мужчин.
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