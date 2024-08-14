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14 августа, 12:56

Суд признал права на песни Юрия Шатунова за его семьёй

Известный российский певец Юрий Шатунов. Обложка © VK / Юрий Шатунов

Известный российский певец Юрий Шатунов. Обложка © VK / Юрий Шатунов

Суд Хостинского района Сочи вынес решение о признании прав на музыкальные произведения певца Юрия Шатунова за его семьёй. Об этом сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

"Хостинский районный суд г. Сочи рассмотрел исковое заявление вдовы и детей певца к продюсеру Андрею Разину. Семья просила суд признать за ними исключительные права на 23 музыкальных произведения Юрия Шатунова, среди которых такие хиты как "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и другие", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в октябре 2019 года автор треков Сергей Кузнецов и Шатунов заключили договор о передаче прав на музыкальные произведения. В июле 2022 года певец умер, и всё по наследству перешло его семье. Однако продюсер Андрей Разин продолжал заявлять о наличии договора, который даёт ему право использовать песни, но в суде документов он предоставить не смог. При этом, отметили в сообщении, Разин не раз передавал права на произведения третьим лицам.

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Ранее Разин объявил войну тем, кто незаконно использует творчество "Ласкового мая". По словам скандального продюсера, всё наследие группы принадлежит лишь ему. Экс-участник легендарной группы Сергей Серков пожаловался на угрозы директора. По его словам, бывший коллега даже стал обзванивать концертные площадки, на которых должен был выступать Серков, и требовать отмены мероприятий.

Александра Мышляева
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