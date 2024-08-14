Суд признал права на песни Юрия Шатунова за его семьёй
Известный российский певец Юрий Шатунов. Обложка © VK / Юрий Шатунов
Суд Хостинского района Сочи вынес решение о признании прав на музыкальные произведения певца Юрия Шатунова за его семьёй. Об этом сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.
"Хостинский районный суд г. Сочи рассмотрел исковое заявление вдовы и детей певца к продюсеру Андрею Разину. Семья просила суд признать за ними исключительные права на 23 музыкальных произведения Юрия Шатунова, среди которых такие хиты как "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и другие", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в октябре 2019 года автор треков Сергей Кузнецов и Шатунов заключили договор о передаче прав на музыкальные произведения. В июле 2022 года певец умер, и всё по наследству перешло его семье. Однако продюсер Андрей Разин продолжал заявлять о наличии договора, который даёт ему право использовать песни, но в суде документов он предоставить не смог. При этом, отметили в сообщении, Разин не раз передавал права на произведения третьим лицам.
Ранее Разин объявил войну тем, кто незаконно использует творчество "Ласкового мая". По словам скандального продюсера, всё наследие группы принадлежит лишь ему. Экс-участник легендарной группы Сергей Серков пожаловался на угрозы директора. По его словам, бывший коллега даже стал обзванивать концертные площадки, на которых должен был выступать Серков, и требовать отмены мероприятий.