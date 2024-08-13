Заросшие лица и пивной живот: 5 "красных флагов" во внешности мужчин, по мнению россиянок

Испокон веков девушки следили за собой и старались всегда быть красивыми. А мужчины хоть и восхищались, но периодически критиковали своих половинок, если заставали их во время каких-нибудь процедур. То есть быть рядом с ухоженной и привлекательной женщиной хотят все, а вот знать, что та для этого сделала, нет. Тут же начинаются критика и обвинения.

Но не каждый мужчина по умолчанию выглядит как Аполлон. Выяснилось, что у прекрасных россиянок накопилось несколько "красных флагов", которые отталкивают их во внешности парней. Если кавалерам не нравятся накачанные губы и яркий макияж, то что же считают для себя неприемлемым дамы?

Пивной живот

Пивной живот — это не только некрасиво, но и вызывает ассоциации с нездоровым образом жизни мужчины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Внешний вид играет важную роль в формировании первого впечатления. Даже если мужчина симпатичный на лицо и классно шутит, его огромный пивной живот с вероятностью в 80% оттолкнёт женщину. Потому что, как показывают тысячи лайков под подобными комментариями, свисающий на ремень мамон девушкам не нравится. Практически всем. Можно сказать, что это самый главный "красный флаг", в котором сходятся дамы любого вкуса на мужчин.

Волосы, торчащие из носа или растущие в ушах

Также отталкивают женщин и растущие в ушах или виднеющиеся из носа длинные волосы. Во-первых, это признак возраста мужчины и показатель, что тот совсем уже не молод, как рассказывает издание Men Today. Во-вторых, прекрасным представительницам слабого пола такая запущенность говорит о нежелании уделять внешнему виду должное время. А с мохнатым йети быть рядом захочет далеко не каждая.

Сандалии с носками

Ещё один "красный флаг" во внешности мужчин для женщин — отсутствие стильного наряда. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andriy-Chik

Или полное отсутствие как вкуса, так и желания хотя бы прислушаться к своей второй половинке. Если полазать в Интернете, можно наткнуться на множество заметок кричащих от отчаяния дам. Все они дружно говорят одно и то же: наши мужчины не умеют красиво одеваться. На первом месте всегда практичность, а стиля в списке нет вообще. Вот и получается, что на улицах встречаются мужички в сандалиях с носками, сетчатых жилетках в стиле Вассермана на рубашку в клетку, при этом в шортах в полоску. И это отталкивает женщин!

Грязь под ногтями

Нет ничего удивительного в том, что очередным "красным флагом" стали необработанные, грязные, чёрные мужские ногти. Аккуратный внешний вид у представительниц прекрасного пола часто ассоциируется с заботой о себе и вниманием к деталям. Запущенная гигиена рук у мужчины вызовет мысли о небрежности и банальное отвращение. Ни одна дама не захочет, чтобы такие пальцы касались её.

Заросшие лица, нечёсаные бороды

Большинство россиянок терпеть не могут, когда у мужчин неопрятные бороды и запущенная, отросшая щетина. Фото © Freepik