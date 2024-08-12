5 самых красивых пар в кино СССР: истории любви и разлуки Советское кино подарило нам не только великие фильмы, но и незабываемые истории любви. Life.ru рассказывает о пяти парах, которые стали настоящими иконами романтики для миллионов зрителей. 12 августа, 15:00 Самые красивые пары влюблённых советских артистов. Обложка © "Анна Каренина" (1967), режиссёр Александр Зархи, сценаристы Василий Катанян, Александр Зархи, Лев Толстой, "Герой нашего времени" (1967), режиссёр Станислав Ростоцкий, сценаристы Станислав Ростоцкий, Михаил Лермонтов / Kinopoisk

Советский Союз оставил нам в наследие не только уникальные фильмы, но и невероятные истории любви. Глядя на экран, зрители искренне верили, что некоторые актёры были созданы друг для друга не только в кадре, но и в жизни. Эти пары влюблённых артистов стали символами любви и романтики для целого поколения. Давайте вспомним самых ярких голубков советского кино и узнаем, что же скрывалось за обложечной красотой.

1. Василий Лановой и Татьяна Самойлова

Василий Лановой и Татьяна Самойлова — самая красивая пара кино СССР. Фото © "Анна Каренина" (1967), режиссёр Александр Зархи, сценаристы Василий Катанян, Александр Зархи, Лев Толстой / Kinopoisk

Василий Лановой и Татьяна Самойлова — влюблённые актёры СССР, чьи чувства зародились в стенах Щукинского училища. Они были молоды и амбициозны, их отношения начали развиваться стремительно. Но когда Самойлова получила предложение сыграть главную роль в фильме "Летят журавли", её карьера стала важнее личной жизни. Это решение положило конец романтическому союзу. Позже Татьяна призналась, что разрыв с Василием Лановым был одной из самых больших ошибок её жизни. Но, несмотря на это, они остаются в памяти как одна из самых красивых пар советского кино, олицетворяющая мечты и стремления молодости.

2. Евгений Жариков и Наталья Гвоздикова

Евгений Жариков и Наталья Гвоздикова — иконы любви советского кино. Фото © ТАСС / А. и Н. Агеевы

Жариков и Гвоздикова — это та пара советских актёров, чьи отношения обсуждались не меньше, чем их роли в кино. Роман актёров начинался как служебный, но быстро перерос в нечто большее. Евгений оставил свою первую жену ради Натальи, и вскоре они поженились. Однако, как часто бывает, за внешним блеском скрывались непростые отношения. Евгений вёл двойную жизнь, но Наталья сумела сохранить семью, приняв его таким, каким он был. Несмотря на все сложности, артисты СССР оставались вместе до самой смерти Жарикова, доказав, что настоящая любовь может пережить многое.

3. Светлана Светличная и Владимир Ивашов

Светлана Светличная и Владимир Ивашов — легендарный союз на экране и в жизни. Фото © "Герой нашего времени" (1967), режиссёр Станислав Ростоцкий, сценаристы Станислав Ростоцкий, Михаил Лермонтов / Kinopoisk

Светлана Светличная и Владимир Ивашов — пара советских актёров, чей союз прошёл испытание временем и жизненными трудностями. Вспоминают их как одну из самых красивых пар, ведь они умели быть вместе в радости и горе. Они познакомились на съёмках и быстро поняли, что не могут жить друг без друга. Брак актёров СССР длился 35 лет, и, несмотря на сложности, как то: измены и финансовые проблемы, Светлана и Владимир оставались верны друг другу. Светличная не раз признавалась, что Ивашов был любовью всей её жизни. После его смерти в 1995 году она сохранила светлые воспоминания и благодарность за все прожитые вместе годы.

4. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова

Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова — пара, покорившая сердца миллионов. Фото © Kinopoisk, © Kinopoisk

Если говорить о парах актёров СССР, чей союз вызывал не только восторг, но и зависть, то это, безусловно, Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. Их знакомство произошло в Щукинском училище, и вскоре возлюбленные стали одними из самых ярких звёзд советского кино. Артисты сыграли вместе в фильме "Молодая гвардия", после которого их стали воспринимать как единое целое. Тем не менее, несмотря на всю силу их любви, разногласия в характерах и взглядах на жизнь Вячеслава и Нонны привели к разрыву. Но даже после развода их образы оставались в сердцах зрителей как пример настоящей, хоть и сложной, любви.

5. Александр Абдулов и Ирина Алфёрова

Александр Абдулов и Ирина Алфёрова — самая красивая любовь советского кино. Фото © "С любимыми не расставайтесь" (1979), режиссёр Павел Арсенов, сценарист Александр Володин / Kinopoisk

Когда на экранах появился фильм "С любимыми не расставайтесь", зрители сразу же поверили, что роман, сыгранный в кадре, существует и в жизни. Александр Абдулов и Ирина Алфёрова были действительно прекрасной парой — оба молоды, талантливы, с неповторимой харизмой. Их история началась в театре Ленком, где Ирина, тогда уже разведённая и с маленьким ребёнком, привлекала внимание многих. Но победил в борьбе за её сердце именно Абдулов. Их союз поддерживал не только театр, но и вся страна — казалось, что эти двое воплощали идеал советской семьи. Однако за внешним блеском скрывались сложности, и в 1993 году влюблённые расстались. Они прошли через многое, но их история навсегда осталась в памяти зрителей.

Все эти пары стали настоящими иконами для влюблённых, примером того, как сложные, но прекрасные отношения могут вдохновлять миллионы. Даже спустя десятилетия они остаются символами любви, силы духа и преданности друг другу. Ранее Life.ru рассказывал о пяти мужьях российского шоу-бизнеса, кого поймали на измене, но всё равно простили.

Авторы Сергей Трофимов