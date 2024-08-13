"Зуб дьявола" впервые нашли в России: как выглядит самый ядовитый гриб планеты

В природе великое множество разных грибов, и порой понять, какие из них ядовитые, а какие пригодны в пищу, бывает трудно. Но если на тихой охоте человек вдруг наткнётся на гриб "зуб дьявола", точно ни с чем его не спутает.

Как выглядит гриб "зуб дьявола", чем опасен

"Зуб дьявола" считается самым ядовитым из всех грибов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Henri Koskinen

Гриб "зуб дьявола", или "дьявольский зуб", по-латыни называется гидне́ллум пе́ка. Выглядит как небольшая шляпка с неровной поверхностью, на которой выделяется красноватая жидкость, что придаёт ему дополнительно зловещий вид.

Гриб "зуб дьявола" обычно коричневый или серо-коричневый, иногда с более светлыми или тёмными участками. Может быть любой формы — от классической грибной до причудливой, но ярко-красная жидкость не позволит перепутать этот гриб с другими.

Ядовит ли гриб "зуб дьявола"? Для человека он представляет смертельную опасность. Этот гриб считается самым ядовитым на планете.

Где обычно растёт гриб "зуб дьявола"

Где можно встретить ядовитый гриб "зуб дьявола"? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lorenzo Martinelli

Гриб "зуб дьявола" обычно встречается в хвойных и смешанных лесах. Он предпочитает влажные тенистые места и часто растёт на кислых почвах. Этот гриб распространён в Северном полушарии, включая такие регионы, как Северная Америка (США и Канада), Европа, некоторые районы Азии.