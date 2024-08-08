Убьёт даже кусочек: Россиянам объяснили, как собирать грибы, чтобы не отравиться

Чаще всего причиной отравления грибами становится употребление ядовитых или неправильно приготовленных съедобных грибов, а также их сбор в местах, где они накапливают соли тяжёлых металлов и ядохимикаты. В связи с этим эксперты рассказали РИА "ФедералПресс" о том, как правильно собирать и готовить грибы, чтобы не отравиться.

Специалисты посоветовали собирать только хорошо знакомые виды грибов и в экологически чистых районах. По их словам, надо срезать каждый гриб с целой ножкой, а также не брать старые и переросшие.

Помимо того, сообщается, что нельзя собирать грибы в черте города, рядом с трассами и предприятиями. Причина этого очевидна: они хорошо впитывают вредные вещества.

В то же время эксперты рассказали, что сначала грибы нужно отварить десять минут и слить бульон, только потом начать готовить блюдо, так как подобный алгоритм действий поможет снизить содержание токсичных элементов. Такое не нужно делать только с белыми грибами, груздями и рыжиками, потому что их можно смело сразу же бросать в кастрюлю или на сковородку, а затем приступать к приготовлению блюда.

"Самые ядовитые грибы — бледная поганка и галерина окаймлённая. Даже небольшой кусочек поганки может убить. Симптомы отравления: острая боль в животе, рвота, температура до 40 градусов, бледность и сильная потливость. Даже при обработке и сушке яд не теряет своих свойств", — предупредили специалисты.

Если всё-таки наступили симптомы отравления, то следует незамедлительно вызвать сотрудников скорой медицинской помощи и выпить активированный уголь до их приезда. Ещё необходимо оставить кусочек гриба, из-за которого могло произойти отравление, чтобы его потом проверили на токсины.