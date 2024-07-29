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29 июля, 11:59

Сколько грибов можно есть без вреда для здоровья — мнение гастроэнтеролога

Врач Неронов: В неделю можно есть не более 200 граммов грибов

Грибы являются излюбленным продуктом в рационе россиян. Однако есть бесконтрольно их всё-таки не стоит, чтобы не навредить работе ЖКТ. Безопасную норму грибов назвал РИАМО врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

По словам специалиста, человеку можно есть не более 150–200 граммов грибов не чаще раза в неделю. В большом количестве они могут негативно сказаться на пищеварительной системе.

"Всем любителям грибов необходимо знать, что употребление грибов в большом количестве и на постоянной основе неизбежно приведёт к появлению расстройств работы пищеварительной системы", — отметил Неронов.

При этом есть группы лиц, кому вовсе стоит отказаться от употребления грибов. К таким относятся люди с хроническими заболеваниями органов пищеварения в стадии обострения и дети дошкольного возраста.

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Сезон грибов: Памятка от Life.ru, как отличить съедобные грибы от поганок

Ранее Life.ru писал о полезных свойствах грибов. Согласно исследованиям, ежедневное потребление 18 граммов этого продукта снижает риск развития онкологии на 45%. Наиболее благоприятно на организм воздействуют такие грибы, как шиитаке, индюшачий хвост, рейши, шампиньоны и майтаке.

Обложка ©

freepik / wirestock

Алёна Зиновьева
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