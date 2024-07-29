Сколько грибов можно есть без вреда для здоровья — мнение гастроэнтеролога

Грибы являются излюбленным продуктом в рационе россиян. Однако есть бесконтрольно их всё-таки не стоит, чтобы не навредить работе ЖКТ. Безопасную норму грибов назвал РИАМО врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

По словам специалиста, человеку можно есть не более 150–200 граммов грибов не чаще раза в неделю. В большом количестве они могут негативно сказаться на пищеварительной системе.

"Всем любителям грибов необходимо знать, что употребление грибов в большом количестве и на постоянной основе неизбежно приведёт к появлению расстройств работы пищеварительной системы", — отметил Неронов.

При этом есть группы лиц, кому вовсе стоит отказаться от употребления грибов. К таким относятся люди с хроническими заболеваниями органов пищеварения в стадии обострения и дети дошкольного возраста.