Сколько грибов можно есть без вреда для здоровья — мнение гастроэнтеролога
Врач Неронов: В неделю можно есть не более 200 граммов грибов
Грибы являются излюбленным продуктом в рационе россиян. Однако есть бесконтрольно их всё-таки не стоит, чтобы не навредить работе ЖКТ. Безопасную норму грибов назвал РИАМО врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.
По словам специалиста, человеку можно есть не более 150–200 граммов грибов не чаще раза в неделю. В большом количестве они могут негативно сказаться на пищеварительной системе.
"Всем любителям грибов необходимо знать, что употребление грибов в большом количестве и на постоянной основе неизбежно приведёт к появлению расстройств работы пищеварительной системы", — отметил Неронов.
При этом есть группы лиц, кому вовсе стоит отказаться от употребления грибов. К таким относятся люди с хроническими заболеваниями органов пищеварения в стадии обострения и дети дошкольного возраста.
Ранее Life.ru писал о полезных свойствах грибов. Согласно исследованиям, ежедневное потребление 18 граммов этого продукта снижает риск развития онкологии на 45%. Наиболее благоприятно на организм воздействуют такие грибы, как шиитаке, индюшачий хвост, рейши, шампиньоны и майтаке.