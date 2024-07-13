Названы грибы, которые лучше всего защищают от рака

Учёные Пенсильванского государственного университета провели исследование и выяснили, что грибы могут быть крайне полезны в качестве профилактики онкологических заболеваний. Результаты работы опубликованы в журнале Advances in Nutrition.

Согласно мнению экспертов, ежедневное потребление 18 граммов грибов снижает риск развития онкологии на 45%. Однако в данном случае важно учитывать и другие аспекты жизни человека, иначе эффект окажется минимальным.

В ходе другого исследования, которое провели учёные из Индии и Бельгии, удалось установить, что наибольшей пользой для организма обладают такие грибы, как шиитаке, индюшачий хвост, рейши, шампиньоны и майтаке. Данные сорта насыщены витаминами групп B и D, а также антиоксидантами. Они защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.