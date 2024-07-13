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13 июля, 18:42

Названы грибы, которые лучше всего защищают от рака

Advances in Nutrition: Ежедневное потребление грибов снижает риск онкологии

Учёные Пенсильванского государственного университета провели исследование и выяснили, что грибы могут быть крайне полезны в качестве профилактики онкологических заболеваний. Результаты работы опубликованы в журнале Advances in Nutrition.

Согласно мнению экспертов, ежедневное потребление 18 граммов грибов снижает риск развития онкологии на 45%. Однако в данном случае важно учитывать и другие аспекты жизни человека, иначе эффект окажется минимальным.

В ходе другого исследования, которое провели учёные из Индии и Бельгии, удалось установить, что наибольшей пользой для организма обладают такие грибы, как шиитаке, индюшачий хвост, рейши, шампиньоны и майтаке. Данные сорта насыщены витаминами групп B и D, а также антиоксидантами. Они защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Составлена карта лучших локаций для сбора грибов в Подмосковье
Составлена карта лучших локаций для сбора грибов в Подмосковье

Ранее Life.ru рассказал, как спасти человека при грибном отравлении. По словам экспертов, минимизировать риск интоксикации позволяет тщательная термическая обработка.

Обложка ©

Freepik / bublikhaus

Мария Любицкая
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