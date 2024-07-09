Составлена карта лучших локаций для сбора грибов в Подмосковье

Любители натуральных продуктов помимо огорода на даче готовы ходить по лесам в поиске красивых и сочных грибочков. Некоторые выходят на опушки, а кто-то уезжает в неизвестном направлении. При этом мало кто знает настоящие грибные места. Подборку лучших локаций в Московской области собрало интернет-издание Regions.

Окрестности Каширы Каширские леса в последнее время стали известны богатым грибным урожаем. Например, там можно найти большое количество белых и лисичек. Местные жители активно делятся фото своих находок в социальных сетях: одна жительница округа смогла найти белый гриб высотой 15 сантиметров.

На опушках Истры Грибной улов также наблюдается в Истре. Там на опушках и в смешанных лесах можно найти подберёзовики, а в берёзовых рощах — подосиновики. Главное достояние Истры — белые грибы. Обычно они прячутся в сосновых лесах и на полянах.

Леса Клина Грибной взрыв начали наблюдать и в лесах Клина. Там горожане почти постоянно ходят на охоту и делятся в соцсетях своими приличными находками. Например, в городе можно собрать несколько корзин рыжих грибов — лисичек.

Грибной город Зарайск На этой локации грибники смогут найти внушительное количество белых грибов и подберёзовиков. Также Зарайск стал известен благодаря большому количеству луговой земляники, которую можно собирать уже сегодня.

Окрестности Волоколамска Волоколамск — ещё один покровитель грибов. Здесь можно встретить практически все виды. Например, местные жители возвращаются с белыми грибами, лисичками, подберёзовиками и подосиновиками, а в некоторых зонах можно найти вешенки и даже шампиньоны.