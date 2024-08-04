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4 августа, 05:05

Адвокат объяснила, как не сесть в тюрьму из-за сбора грибов

Адвокат Кудерко: Сбор краснокнижных грибов может обернуться тюремным сроком

Грибы мацутакэ. Обложка © Wikipedia / Tomomarusan

Грибы мацутакэ. Обложка © Wikipedia / Tomomarusan

За сбор грибов из Красной книги может грозить штраф до миллиона рублей либо до четырёх лет ограничения свободы, предупредила в беседе с агентством "Прайм" адвокат Елена Кудерко. По её словам, уголовная ответственность (статья 260.1 УК РФ) за намеренное уничтожение либо повреждение ценных грибов или растений была введена в прошлом году.

Эксперт посоветовала прояснить, как выглядит гриб рядовка мацутакэ (tricholoma matsutake), прежде чем отправляться в лес. Ведь этот вид раньше не защищался законом, тогда как теперь ситуация изменилась.

"Это касается не всех видов, а только тех, которые, помимо Красной книги, занесены в перечень постановления правительства от 31.10.2013 и являются особо ценными", — подсказала Кудерко.

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Ранее биолог рассказал, что редкий ядовитый гриб-решёточник, занесённый в Красную книгу, может вновь широко разрастись в районе Сочи, так как этому способствует тёплая и влажная погода.

Анатолий Симоненко
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