Адвокат объяснила, как не сесть в тюрьму из-за сбора грибов

За сбор грибов из Красной книги может грозить штраф до миллиона рублей либо до четырёх лет ограничения свободы, предупредила в беседе с агентством "Прайм" адвокат Елена Кудерко. По её словам, уголовная ответственность (статья 260.1 УК РФ) за намеренное уничтожение либо повреждение ценных грибов или растений была введена в прошлом году.

Эксперт посоветовала прояснить, как выглядит гриб рядовка мацутакэ (tricholoma matsutake), прежде чем отправляться в лес. Ведь этот вид раньше не защищался законом, тогда как теперь ситуация изменилась.

"Это касается не всех видов, а только тех, которые, помимо Красной книги, занесены в перечень постановления правительства от 31.10.2013 и являются особо ценными", — подсказала Кудерко.