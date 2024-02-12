Туристов предупредили о ядовитом грибе в лесах под Сочи Биолог Кассанелли сообщил, что в Сочи разрастается ядовитый решёточник 12 февраля, 10:10 Решёточник разрастается под Сочи. Обложка © Shutterstock

Редкий ядовитый гриб-решёточник, занесённый в Красную книгу, может вновь широко разрастись в районе Сочи, так как этому способствует тёплая и влажная погода. Об этом сказал РИА "Новости" старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений Кубанского государственного университета (КубГУ) Даменик Кассанелли.

"Он [решёточник] прижился, это заграничный вид, он больше в южных районах. Но вот теперь будем ждать от него каких-то особенностей… Массовое разрастание возможно там, где позволят условия, в этом году это возможно", — пояснил он.

По его словам, мухи способствуют популяции гриба, разнося его споры. Биолог подчеркнул, что это ядовитое растение и трогать его не следует, массово "заграничный гость" стал появляться на юге России в прошлом году. Сейчас, по прогнозам специалистов, вновь решёточник начнёт отвоёвывать пространство.

Кассанелли напомнил, что узнать гриб несложно, у него невкусный запах, круглая форма с просветами и яркий красноватый цвет. Его можно встретить в Московской области, Краснодарском крае, на Алтае и под Санкт-Петербургом.

Ранее сообщалось, что благородные белые грибы и обычные шампиньоны обладают противораковыми свойствами. Таким открытием поделились учёные из университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору (Португалия). Исследователи изучили клетки грибов с помощью анионообменной хроматографии, которая часто приходит на помощь, если нужно определить чистоту и качество лекарственных препаратов или лабораторных реактивов.

Авторы Татьяна Миссуми