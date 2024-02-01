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1 февраля, 08:42

Спасение в лукошке: Два вида грибов оказались онкокиллерами

Учёные из Португалии нашли противораковые свойства в белых грибах и шампиньонах

Фото © Nicholas Mullins / Unsplash

Фото © Nicholas Mullins / Unsplash

Благородные белые грибы и обычные шампиньоны обладают противораковыми свойствами. Таким открытием поделились учёные из университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору (Португалия). Исследователи изучили клетки грибов с помощью анионообменной хроматографии, которая часто приходит на помощь, если нужно определить чистоту и качество лекарственных препаратов или лабораторных реактивов.

Как пишет "Газета.Ru", анализ выявил содержание в грибах специфических клеточных фракций, способных снижать жизнеспособность раковых клеток. Более того, при определённых условиях их антиопухолевую активность можно увеличить, но в этом случае они станут цитотоксичны для нормальных клеток.

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А ранее россиянам назвали семь любопытных фактов о чайном грибе. Оказалось, что он обладает седативным эффектом и нормализует давление, но может быть и чрезвычайно опасен. А вот лечение чайным грибом онкологии и диабета — это миф.

Марина Калегина
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