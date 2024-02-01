Спасение в лукошке: Два вида грибов оказались онкокиллерами

Благородные белые грибы и обычные шампиньоны обладают противораковыми свойствами. Таким открытием поделились учёные из университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору (Португалия). Исследователи изучили клетки грибов с помощью анионообменной хроматографии, которая часто приходит на помощь, если нужно определить чистоту и качество лекарственных препаратов или лабораторных реактивов.

Как пишет "Газета.Ru", анализ выявил содержание в грибах специфических клеточных фракций, способных снижать жизнеспособность раковых клеток. Более того, при определённых условиях их антиопухолевую активность можно увеличить, но в этом случае они станут цитотоксичны для нормальных клеток.