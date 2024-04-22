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Врач рассказала, какие весенние грибы могут вывести из строя печень и почки

Врач Кашух: В весенних сморчках есть яд, который нейтрализуется во время варки

22 апреля, 06:00
Грибной сезон во многих регионах России начинается уже в апреле. Обложка © Freepik.com / wirestock

Грибной сезон во многих регионах России начинается уже в апреле. Обложка © Freepik.com / wirestock

Грибной сезон во многих регионах России начинается уже в апреле. Как только сходит снег и устанавливается тёплая погода в лесу, появляются первые грибы. Одни из самых ранних — сморчки. Существует много разновидностей, но не все они безопасны для человека. О скрытой опасности таких долгожданных весенних грибов Life.ru рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По её словам, съедобным считается сморчок обыкновенный. Это небольшой гриб 15 сантиметров в высоту. Шляпка у него в форме купола, коричневая или жёлтая, по текстуре напоминает губку с крупными ячейками. В сморчках содержатся витамины А, В1 и В2, D, а также фосфор, кальций и калий.

Но важно знать, что сморчки считаются условно съедобными грибами. Это значит, что перед употреблением их обязательно нужно варить не меньше 10–15 минут и только после этого жарить, тушить или добавлять в супы. В грибах содержатся ядовитые вещества, которые нейтрализуются во время варки. Но, если есть сомнения, что грибы проварились, их лучше не есть.

Екатерина Кашух

Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Но важно знать, что сморчки считаются условно съедобными грибами. Это значит, что перед употреблением их обязательно нужно варить не меньше 10–15 минут и только после этого жарить, тушить или добавлять в супы. В грибах содержатся ядовитые вещества, которые нейтрализуются во время варки. Но, если есть сомнения, что грибы проварились, их лучше не есть.
Но важно знать, что сморчки считаются условно съедобными грибами. Это значит, что перед употреблением их обязательно нужно варить не меньше 10–15 минут и только после этого жарить, тушить или добавлять в супы. В грибах содержатся ядовитые вещества, которые нейтрализуются во время варки. Но, если есть сомнения, что грибы проварились, их лучше не есть.

Сморчки можно спутать с ядовитым грибом строчком обыкновенным: у него более насыщенный коричневый цвет шляпки, а внутри гриб заполнен мякотью, в отличие от полого сморчка. Строчки обыкновенные содержат сильный яд — гельвелловую кислоту. Она разрушает эритроциты — красные клетки крови, выводит из строя печень, почки, селезёнку, негативно влияет на работу сердца.

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Раньше строчки считались съедобными — даже в советских кулинарных книгах можно встретить рецепты с ними, указывает Кашух. Но тогда хозяек предупреждали, что строчки нужно тщательно прокипятить, чтобы они стали безвредными. А со временем выяснилось, что кроме гельвелловой кислоты в этих грибах есть вещества, которые по своим свойствам близки к токсинам бледной поганки. Так что есть такие всё же нельзя.

Весной появляется также майский (или георгиев) гриб. Он встречается только ранней весной, растёт в сосновых и смешанных лесах, в негустой траве. Узнать майский гриб можно по широкой белой шляпке и толстой ножке. Он очень похож на крайне опасную волоконницу Патуйяра.

При срезе мякоть ядовитого двойника краснеет — это важное отличие. Считается, что волоконница во много раз опаснее мухоморов. В ней содержится высокая концентрация алкалоида мускарина, который атакует нервную систему. Токсин провоцирует нарушение сердечного ритма, тошноту, рвоту, судороги, приводит к отёку лёгких. К сожалению, отравление этим веществом часто оказывается смертельным, предупреждает гастроэнтеролог.

По словам Екатерины Кашух, первые симптомы при отравлении грибами, как правило, появляются через пару часов. Некоторые яды обладают замедленным действием — дают о себе знать только спустя 10–18 часов. После употребления в пищу грибов насторожить должно любое недомогание: внезапная сильная слабость, бледность, головокружение, тошнота, рвота, диарея. При возникновении любого из этих симптомов важно как можно быстрее обратиться к врачу. А вообще, если есть хоть малейшие сомнения в качестве и безопасности грибов, лучше не есть их, советует врач.

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А ранее заядлый грибник с многолетним стажем дала координаты, где в Московской области весной собирать сморчки, строчки и маслята. Об этом читайте на Life.ru.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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