Врач рассказала, какие весенние грибы могут вывести из строя печень и почки Врач Кашух: В весенних сморчках есть яд, который нейтрализуется во время варки 22 апреля, 06:00 Грибной сезон во многих регионах России начинается уже в апреле. Обложка © Freepik.com / wirestock

Грибной сезон во многих регионах России начинается уже в апреле. Как только сходит снег и устанавливается тёплая погода в лесу, появляются первые грибы. Одни из самых ранних — сморчки. Существует много разновидностей, но не все они безопасны для человека. О скрытой опасности таких долгожданных весенних грибов Life.ru рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По её словам, съедобным считается сморчок обыкновенный. Это небольшой гриб 15 сантиметров в высоту. Шляпка у него в форме купола, коричневая или жёлтая, по текстуре напоминает губку с крупными ячейками. В сморчках содержатся витамины А, В1 и В2, D, а также фосфор, кальций и калий.

Но важно знать, что сморчки считаются условно съедобными грибами. Это значит, что перед употреблением их обязательно нужно варить не меньше 10–15 минут и только после этого жарить, тушить или добавлять в супы. В грибах содержатся ядовитые вещества, которые нейтрализуются во время варки. Но, если есть сомнения, что грибы проварились, их лучше не есть. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Сморчки можно спутать с ядовитым грибом строчком обыкновенным: у него более насыщенный коричневый цвет шляпки, а внутри гриб заполнен мякотью, в отличие от полого сморчка. Строчки обыкновенные содержат сильный яд — гельвелловую кислоту. Она разрушает эритроциты — красные клетки крови, выводит из строя печень, почки, селезёнку, негативно влияет на работу сердца.

Раньше строчки считались съедобными — даже в советских кулинарных книгах можно встретить рецепты с ними, указывает Кашух. Но тогда хозяек предупреждали, что строчки нужно тщательно прокипятить, чтобы они стали безвредными. А со временем выяснилось, что кроме гельвелловой кислоты в этих грибах есть вещества, которые по своим свойствам близки к токсинам бледной поганки. Так что есть такие всё же нельзя.

Весной появляется также майский (или георгиев) гриб. Он встречается только ранней весной, растёт в сосновых и смешанных лесах, в негустой траве. Узнать майский гриб можно по широкой белой шляпке и толстой ножке. Он очень похож на крайне опасную волоконницу Патуйяра.

При срезе мякоть ядовитого двойника краснеет — это важное отличие. Считается, что волоконница во много раз опаснее мухоморов. В ней содержится высокая концентрация алкалоида мускарина, который атакует нервную систему. Токсин провоцирует нарушение сердечного ритма, тошноту, рвоту, судороги, приводит к отёку лёгких. К сожалению, отравление этим веществом часто оказывается смертельным, предупреждает гастроэнтеролог.

По словам Екатерины Кашух, первые симптомы при отравлении грибами, как правило, появляются через пару часов. Некоторые яды обладают замедленным действием — дают о себе знать только спустя 10–18 часов. После употребления в пищу грибов насторожить должно любое недомогание: внезапная сильная слабость, бледность, головокружение, тошнота, рвота, диарея. При возникновении любого из этих симптомов важно как можно быстрее обратиться к врачу. А вообще, если есть хоть малейшие сомнения в качестве и безопасности грибов, лучше не есть их, советует врач.

А ранее заядлый грибник с многолетним стажем дала координаты, где в Московской области весной собирать сморчки, строчки и маслята. Об этом читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев