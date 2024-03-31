Первые весенние грибы в Подмосковье: Микологи открыли секреты любителям тихой охоты

В Подмосковье пошли первые весенние грибы. Любители лешьего мяса уже могут отправляться за похожей по вкусу на свиные ушки саркосцифой австрийской — она же эльфова чаша. Как рассказал миколог Дмитрий Тихомиров, гриб любит влажность и растёт на корягах по берегам ручьёв.

"Проще всего саркосцифу пожарить. Но за границей из неё даже делают тарталетки и фаршируют закусками. Это высший пилотаж кулинарного мастерства. А вообще, все весенние грибы стоит тушить в сливках", — приводит его слова интернет-изданию Regions.

Скоро на лесных проталинах Московской области проклюнется ещё один гриб — сморчковая шапочка. В отличие от сморчка шляпка у него не срастается с ножкой.

"Его лучше всего искать где-нибудь в осинниках и на бывших торфоразработках. Поскольку шляпки коричневые, то они сливаются с лесной подстилкой. Рассмотреть их бывает сложно", — объяснил миколог Алексей Стрижов, поделившись, что сам за этим грибом ездит на восток Московской области, например в Орехово-Зуево.

По его словам, эта сморчковая шапочка любит яблоню, которая питается его плодами. Вместе они образуют симбиоз. Поэтому садоводам в апреле следует поискать грибные семейства под своими деревьями.