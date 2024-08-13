7 слов, которые обязательно нужно знать, чтобы ругаться как истинный аристократ

Погружаясь в мир русской аристократии, можно представить себе элегантные балы, изысканные наряды и утончённые манеры. Но даже среди представителей высшего света проскальзывали колкие слова и язвительные выражения. Конечно, благородные дамы и господа старались держать язык за зубами и не опускаться до откровенной грубости. Однако они находили способ сделать это с шармом и тонкой иронией, когда нужно было выразить своё недовольство. Какие же слова использовали знатные люди, чтобы остаться в рамках приличия, но всё же отпустить колкость?

"Вы, сударь, шельма"

Секреты оскорблений от русских дворян. Фото © Rusmuseumvrm.ru

Немецкое слово schelmen переводится как "обманщик" или "пройдоха". В России этим словом часто называли мошенников и плутов. Особенно популярным оно стало после того, как Пётр Первый ввёл процедуру "шельмования" — позорного наказания для провинившихся дворян. После такой церемонии их могли лишить всех прав и сослать в Сибирь.

"Ну ты и обормот"

Если кто-то называл человека обормотом, то, скорее всего, подразумевал его недалёкость и глупость. Это слово перекочевало в русский язык из немецкого: слово bermut означало "шалун" или "хулиган". Но как же оно прижилось среди русской аристократии? Всё дело в том, что немецкие бонны, которые обучали детей в дворянских семьях, часто называли своих непослушных подопечных именно так. Со временем это выражение стало частью русского ругательного лексикона.

"Ты пустышка, шавка, шваль"

Изящные ругательства русской знати. Фото © Wikipedia

История слова "шваль" удивительна. Происходит оно от французского cheval, что означает "лошадь". Однако после войны 1812 года, когда французские солдаты из-за нехватки продовольствия были вынуждены есть лошадей, в России их стали презрительно называть швалью. Со временем это слово приобрело значение "отребье" или "негодяй".

"Не могу спокойно смотреть на эту шантрапу"

Слово "шантрапа" родилось из французского выражения ne chante pas, что значит "не будет петь". Такую метку ставили на актёрах, которых набирали в крепостные театры, но которые, увы, не отличались музыкальными способностями. С течением времени слово "шантрапа" стало обозначать людей второго сорта не только в театре, но и в других сферах жизни. Но хватит заимствований, аристократы и русскими словами умели ругаться!

"Что за скопление болванов!"

История аристократических ругательств в России. Фото © Wikipedia

Одно из любимых ругательств аристократов — слово "болван". Сегодня это кажется забавным, но изначально так называли идолов, тех самых древних болванов, которые стояли на местах языческих капищ. Позже слово "болван" стало обозначать заготовки из металла или дерева. Но настоящую популярность это слово обрело, когда его стали применять к людям. Называя кого-то болваном, дворяне, по сути, намекали на его пустоту и бессмысленность, словно перед ними стоял не человек, а бездушная статуя.

"Да вы, милый друг, подлец!"

Интересно, что подлецами изначально называли вовсе не негодяев, а простолюдинов, обязанных платить дань царям и боярам. Но со временем это слово стало означать человека низкого и грубого. Если кто-то из аристократов вёл себя недостойно, его могли назвать подлецом, что было крайне унизительно для представителя высшего общества.

"Не стой как остолоп"

В дворянских домах слугам нередко приходилось выслушивать обидные слова, но "остолоп" — одно из тех, что особенно резало слух. Так называли тех, кто стоял как столб, ничего не понимая. Это было своеобразное ругательство, которое подчёркивало неспособность человека к элементарным действиям или решениям.

"Мерзавец!"

Как ругались русские аристократы: удивительные факты. Фото © Wikipedia

Слово "мерзавец" сегодня уже не вызывает столь сильных ассоциаций, но в те времена оно было весьма оскорбительным. Происходит оно от слова "мороз". Идея проста — как холоден и неприятен мороз, так и мерзавец вызывает у окружающих чувство отвращения и неприятия. Это был хитрый способ выразить своё презрение, не опускаясь до грубой брани.