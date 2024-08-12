Тест: На сколько процентов вы СКУФ — ответьте на 8 простых вопросов и узнайте!

Сленговое слово "скуф", появившееся в 2018 году, описывает взрослых мужчин, которые "запустили" себя: они демонстрируют неряшливый вид и в то же время критикуют современные тенденции и молодое поколение. Давайте разберёмся, является ли ваша любовь к телепередачам и рыбалке безобидным увлечением или первым звоночком. И хотя нет ничего криминального в том, чтобы раскинуться перед телевизором в растянутой футболке и старых трениках, для кого-то этот тест станет поводом задуматься.