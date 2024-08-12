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12 августа, 14:00

Тест: На сколько процентов вы СКУФ — ответьте на 8 простых вопросов и узнайте!

Одни мужчины ухаживают за своим внешним видом и ведут активный образ жизни, а у других уже начат процесс "скуфизации". А что, если и вы запустили себя и даже не разглядели этого среди пивных банок и пачек чипсов? Пройдите тест и проверьте свои догадки!

Сленговое слово "скуф", появившееся в 2018 году, описывает взрослых мужчин, которые "запустили" себя: они демонстрируют неряшливый вид и в то же время критикуют современные тенденции и молодое поколение. Давайте разберёмся, является ли ваша любовь к телепередачам и рыбалке безобидным увлечением или первым звоночком. И хотя нет ничего криминального в том, чтобы раскинуться перед телевизором в растянутой футболке и старых трениках, для кого-то этот тест станет поводом задуматься.

Кто-то легко может носить это звание, гордясь своими достижениями в играх, а не в реальности, но здоровый образ жизни никто не отменял. Все, кто боится раннего набора веса и потери желания вставать с дивана, последуйте их примеру: 7 наших звёзд, кто взял себя в руки и избежал участи считаться скуфом. А если вы набрали 0%, не спешите радоваться — возможно, вы обнаружите у себя неожиданные признаки психопатии в этом тесте!

Тест: Слабо угадать тупые переводы названий 7 фильмов для русского проката
Тест: Слабо угадать тупые переводы названий 7 фильмов для русского проката
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"Шедеврум"

Александра Иванова
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