Тест: На сколько процентов вы СКУФ — ответьте на 8 простых вопросов и узнайте!
Одни мужчины ухаживают за своим внешним видом и ведут активный образ жизни, а у других уже начат процесс "скуфизации". А что, если и вы запустили себя и даже не разглядели этого среди пивных банок и пачек чипсов? Пройдите тест и проверьте свои догадки!
Сленговое слово "скуф", появившееся в 2018 году, описывает взрослых мужчин, которые "запустили" себя: они демонстрируют неряшливый вид и в то же время критикуют современные тенденции и молодое поколение. Давайте разберёмся, является ли ваша любовь к телепередачам и рыбалке безобидным увлечением или первым звоночком. И хотя нет ничего криминального в том, чтобы раскинуться перед телевизором в растянутой футболке и старых трениках, для кого-то этот тест станет поводом задуматься.
Кто-то легко может носить это звание, гордясь своими достижениями в играх, а не в реальности, но здоровый образ жизни никто не отменял. Все, кто боится раннего набора веса и потери желания вставать с дивана, последуйте их примеру: 7 наших звёзд, кто взял себя в руки и избежал участи считаться скуфом. А если вы набрали 0%, не спешите радоваться — возможно, вы обнаружите у себя неожиданные признаки психопатии в этом тесте!
"Шедеврум"