Тест: Вы 100% зумер, если не угадаете, из каких советских фильмов эти 6 цитат
«Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!» — если вы тоже используете эту фразу как комплимент, то этот тест точно для вас!
Советские фильмы — настоящий кладезь остроумных выражений. Некоторые из них стали афоризмами и активно используются в современной жизни. К чему тратить время на длинные предложения и бессмысленные разговоры, если можно чётко и кратко выразить свои эмоции фразой из легендарного кино? Если вы с нами согласны, то предлагаем проверить вашу память и попробовать отгадать, из каких картин эти цитаты.
С известными фразами разобрались, теперь можем переходить к не менее интересному тесту: попробуйте продолжить 6 известных поговорок, и бабушка будет гордиться вами! Любите игру слов и мультики? Тогда тест «Только знаток мультиков продолжит все 6 культовых фраз Маши из «Маши и Медведя» — отличный вариант для вас!