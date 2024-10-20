Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 08:00

Тест: Вы 100% зумер, если не угадаете, из каких советских фильмов эти 6 цитат

«Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!» — если вы тоже используете эту фразу как комплимент, то этот тест точно для вас!

Советские фильмы — настоящий кладезь остроумных выражений. Некоторые из них стали афоризмами и активно используются в современной жизни. К чему тратить время на длинные предложения и бессмысленные разговоры, если можно чётко и кратко выразить свои эмоции фразой из легендарного кино? Если вы с нами согласны, то предлагаем проверить вашу память и попробовать отгадать, из каких картин эти цитаты.

С известными фразами разобрались, теперь можем переходить к не менее интересному тесту: попробуйте продолжить 6 известных поговорок, и бабушка будет гордиться вами! Любите игру слов и мультики? Тогда тест «Только знаток мультиков продолжит все 6 культовых фраз Маши из «Маши и Медведя» — отличный вариант для вас!

Тест: Только советский сладкоежка отгадает, какого цвета фантики этих 6 легендарных конфет
Тест: Только советский сладкоежка отгадает, какого цвета фантики этих 6 легендарных конфет
Обложка ©

Коллаж © Life.ru, фото © Kinopoisk, © Kinopoisk

Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • Кино и сериалы
  • Ностальгия
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров