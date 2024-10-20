Тест: Вы 100% зумер, если не угадаете, из каких советских фильмов эти 6 цитат

Советские фильмы — настоящий кладезь остроумных выражений. Некоторые из них стали афоризмами и активно используются в современной жизни. К чему тратить время на длинные предложения и бессмысленные разговоры, если можно чётко и кратко выразить свои эмоции фразой из легендарного кино? Если вы с нами согласны, то предлагаем проверить вашу память и попробовать отгадать, из каких картин эти цитаты.